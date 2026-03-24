Финансист рассказала, о каких льготах чаще всего забывают россияне Финансист Волкова: только 10% налогоплательщиков оформляют вычеты по расходам

Только 10% налогоплательщиков оформляют вычеты по расходам, хотя формально это право есть у миллионов россиян, заявила «Газете.Ru» финансист Татьяна Волкова. По ее словам, граждане не массово прибегают и к инвестиционным счетам нового типа, позволяющим ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей.

Государство готово вернуть до 260 тыс. рублей с расходов на квартиру и еще до 390 тыс. рублей — с процентов по ипотеке. При этом многие даже не знают, что оформить возврат можно задним числом — за три предыдущих года, — отметила Волкова.

Она уточнила, что многие люди не оформляют как имущественные вычеты, так и социальные, например за лечение, обучение, спортивные занятия или страховые программы. По мнению эксперта, это связано со сложной и разрозненной системой получения льгот. Дело в том, что выплаты распределены между федеральными и региональными программами, оформляются через разные сервисы и требуют инициативы от самого человека.

Ранее финансист Лира Игтисамова заявила, что с помощью программы долгосрочных сбережений можно создать финансовую подушку безопасности. По ее словам, ПДС также дает возможность получать поддержку от государства и налоговые льготы.