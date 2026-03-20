20 марта 2026 в 10:05

Россиянам рассказали о нюансах программы долгосрочных сбережений

Финансист Игтисамова: на базе ПДС можно создать финансовую подушку безопасности

С помощью программы долгосрочных сбережений можно создать финансовую подушку безопасности, заявила «Радио 1» эксперт главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Лира Игтисамова. По ее словам, ПДС также дает возможность получать поддержку от государства и налоговые льготы.

Программа долгосрочных сбережений получила свою реализацию в 2024 году. То есть, по сути, мы имеем почти двухлетний срок работы этой программы. Сказать, что она создана, чтобы разбогатеть, это не совсем так. Скорее — сохранить свои сбережения, накопления, чтобы создать себе определенную финансовую подушку безопасности к выходу на пенсию, — рассказала Игтисамова.

По ее словам, участник, делающий взносы, может получить софинансирование — его размер зависит от дохода и ограничен максимальной суммой. Программа также поощряет регулярность: предусмотрен налоговый вычет, который позволяет вернуть часть НДФЛ и увеличить итоговую выгоду. Как пояснила эксперт, взносы можно вносить по мере возможностей, а накопления копятся до 15 лет, хотя в отдельных случаях возможен досрочный доступ к средствам.

Ранее гендиректор «СберНПФ» Ольга Изюмова заявила, что самыми популярными ошибками россиян, участвующих в ПДС, являются пополнение счета только в декабре, назначение досрочных выплат и неполучение налогового вычета. Не стоит упускать выгоды от государства, предупредила эксперт.

