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09 июня 2026 в 17:45

Норвегия раскрыла, сколько денег получит Киев на разработку дронов

Норвегия даст почти $130 млн на закупку и разработку морских дронов для Украины

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Норвегия выделит около $127 млн (9,1 млрд рублей) Киеву, сообщило норвежское правительство. Эти деньги пойдут на закупку и разработку морских дронов.

Правительство в этом году выделит 1,2 млрд крон на приобретение и разработку морских дронов для Украины, — говорится в сообщении.

Ранее бывший советник по военным вопросам генсека ОБСЕ, подполковник Генштаба Швейцарии в отставке Ральф Боссхард заявил, что страны Балтии не смогут остановить запуск украинских дронов по территории России с использованием их воздушного пространства. Он считает, что действия президента Украины Владимира Зеленского создают проблемы даже для самых лояльных сторонников.

До этого Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что массированными атаками беспилотников Киев пытается расшатать обстановку в России и подорвать авторитет власти. По его словам, Украина также надеется надавить на российское руководство и получить маленькие, но хоть какие-то козыри за столом переговоров.

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