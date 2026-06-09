Норвегия раскрыла, сколько денег получит Киев на разработку дронов Норвегия даст почти $130 млн на закупку и разработку морских дронов для Украины

Норвегия выделит около $127 млн (9,1 млрд рублей) Киеву, сообщило норвежское правительство. Эти деньги пойдут на закупку и разработку морских дронов.

Правительство в этом году выделит 1,2 млрд крон на приобретение и разработку морских дронов для Украины, — говорится в сообщении.

Ранее бывший советник по военным вопросам генсека ОБСЕ, подполковник Генштаба Швейцарии в отставке Ральф Боссхард заявил, что страны Балтии не смогут остановить запуск украинских дронов по территории России с использованием их воздушного пространства. Он считает, что действия президента Украины Владимира Зеленского создают проблемы даже для самых лояльных сторонников.

До этого Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что массированными атаками беспилотников Киев пытается расшатать обстановку в России и подорвать авторитет власти. По его словам, Украина также надеется надавить на российское руководство и получить маленькие, но хоть какие-то козыри за столом переговоров.