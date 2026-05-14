Россиянам рассказали, как накопить миллионы рублей при скромных вложениях НАПФ: за 15 лет можно накопить 2,3 млн, откладывая по 3 тыс. рублей по ПДС

Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) могут рассчитывать не только на инвестиционный доход, но и на реальные деньги от государства — до 360 тыс. рублей за первые 10 лет, рассказал NEWS.ru глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. По его словам, при ежемесячном взносе всего 3 тыс. рублей можно легко накопить 2,3 млн за 15 лет.

Участники ПДС могут получить от государства до 360 тыс. рублей за первые 10 лет (до 36 тыс. в год) при условии внесения на счет не менее 2 тыс. рублей ежегодно. Так, мужчина с доходом до 80 тыс. рублей в месяц, откладывая по 3 тыс. рублей на протяжении 15 лет, к 45 годам сформирует капитал около 2,3 млн рублей, — сказал Беляков.

Из них личные взносы составят 540 тыс., софинансирование государства за 10 лет — 360 тыс., а инвестиционный доход при прогнозной 10% годовых — примерно 1,3 млн, уточнил эксперт. При этом только за 2024–2025 годы доходность ПДС достигла порядка 20%, хотя ставки могут меняться вслед за рынком, отметил Беляков.

По его словам, важным преимуществом ПДС является возможность досрочного снятия средств без потери доходности в особых случаях (дорогостоящее лечение, потеря кормильца). Кроме того, средства клиентов НПФ застрахованы на 2,8 млн рублей — вдвое больше, чем по банковским вкладам. Налоговые вычеты (от 13% от внесенной суммы) добавляются к инвестиционному доходу и не зависят от конъюнктуры.

Ранее сообщалось, что россияне, работающие на себя, не делают обязательных отчислений в Соцфонд и рискуют остаться без достойной пенсии. Однако они могут получить от государства до 22% кешбэком от своих взносов за счет участия в Программе долгосрочных сбережений (ПДС).