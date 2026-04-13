Бойцы ВС РФ заняли важный рубеж после ожесточенного боя в зоне СВО Минобороны РФ сообщило о штурме позиций ВСУ и ликвидации 10 бойцов противника

Российские военные в зоне спецоперации заняли важные позиции, вытеснив украинских бойцов, передает пресс-служба Минобороны РФ. Операция сопровождалась уничтожением огневых точек и живой силы противника.

В ведомстве рассказали о действиях штурмового подразделения под руководством младшего лейтенанта Александра Бутылина, которое выполняло боевую задачу на одном из направлений. Военнослужащим было поручено выбить противника с ключевых позиций, для чего они выдвинулись к линии соприкосновения.

Командир организовал разведку местности, благодаря чему удалось выявить скрытые подходы к укреплениям противника. После этого он распределил направления наступления между группами и лично возглавил одну из них. Атака началась в темное время суток, что позволило повысить ее эффективность.

В результате завязавшегося огневого боестолкновения, благодаря слаженным действиям, штурмовая группа уничтожила вражеский пулеметный расчет и до 10 военнослужащих ВСУ на позициях, — говорится в сообщении.

Ранее замкомандира штурмового отряда группировки «Центр» Павел Кудашкин констатировал, что ВСУ изменили тактику. По его словам, противник сейчас делает ставку на так называемую «беспехотную оборону» за счет дронов.