11 апреля 2026 в 06:13

Минобороны РФ раскрыло, какой тактики придерживаются ВСУ

Кудашкин: ВСУ в борьбе с Россией придерживаются тактики беспехотной обороны

Украинские силы изменили тактику в зоне специальной военной операции России, заявил заместитель командира штурмового отряда группировки «Центр» Павел Кудашкин. По его словам, противник сейчас делает ставку на так называемую «беспехотную оборону», указывается в публикации Минобороны РФ.

Это означает, что на передовых рубежах Вооруженные силы Украины выпускают минимальное количество пехоты. Основные задачи по удержанию позиций выполняют беспилотные летательные аппараты.

Речь идет об ударных дронах, аппаратах со сбросами и тяжелых БПЛА типа «Баба-яга». Для противодействия этой угрозе российские военные формируют специальные группы по уничтожению беспилотников и активно обучают личный состав методам перехвата и выявления уязвимостей дронов.

Противник сейчас применяет концепцию беспехотной обороны, то есть на рубежах его обороны находится очень ограниченное количество пехоты. В основном он обороняется с помощью БПЛА, с помощью ударных дронов, дронов со сбросами, а также дронов типа «Баба-яга», — уточнил военнослужащий.

В Минобороны отметили, что подразделения группировки «Центр» продолжают активные наступательные действия. Они создают полосу безопасности на территории Днепропетровской области.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки
