«Немного нелепо»: Трамп оценил финансирование НАТО для защиты от России Трамп назвал нелепым финансирование НАТО триллионами долларов для защиты от РФ

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал финансовую политику Североатлантического альянса. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что американские налогоплательщики вложили в НАТО триллионы долларов, чтобы помочь Европе защититься от России.

Знаете, мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России! Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым, — указал американский лидер.

Республиканец подчеркнул, что многомиллионные траты США на оборону союзников будут подвергнуты серьезному анализу. Альянс пока не давал ответы на все аналогичные заявления Трампа.

Ранее чиновники в администрации президента США встревожились, что Россия опередила Соединенные Штаты в создании мощностей по выпуску передовых беспилотников, пишет The New York Times. Опасения Вашингтона усилились на фоне активного применения Москвой дронов с элементами искусственного интеллекта в ходе украинского конфликта.

До этого стало известно, что НАТО форсированно и масштабно развертывает ударные вооружения на восточном фланге. Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Василий Климов упомянул размещение систем противовоздушной и противоракетной обороны, которое вызывает опасения.