Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 04:13

«Организация Сороса»: Маск предположил, кто пришел к власти в Венгрии

Маск считает, что власть в Венгрии захватила организация финансиста Сороса

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X прокомментировал итоги парламентских выборов в Венгрии. По его мнению, победа оппозиционной партии «Тиса» означает, что власть в стране перешла под контроль организации финансиста Джорджа Сороса.

Маск ответил на пост Алекса Сороса, сына финансиста. Тот написал, что венгерский народ «вернул себе страну».

Организация Сороса захватила Венгрию, — написал предприниматель.

На выборах 12 апреля партия «Тиса» получила 138 из 199 мест в парламенте. Таким образом она сместила партию премьера Виктора Орбана.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр потребовал немедленной отставки президента страны Тамаша Шуйока. На митинге в Будапеште он также призвал поступить аналогичным образом других высокопоставленных политиков, назначенных при Орбане.

До этого он указал, что Венгрия возьмет курс на восстановление полноправного участия страны в Евросоюзе и НАТО. Мадьяр отметил, что в последние годы союзнические отношения были ослаблены из-за политики премьер-министра. Также лидер победившей партии объявил о намерении укрепить демократические институты.

Европа
Венгрия
Илон Маск
Джордж Сорос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.