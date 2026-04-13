«Организация Сороса»: Маск предположил, кто пришел к власти в Венгрии

«Организация Сороса»: Маск предположил, кто пришел к власти в Венгрии Маск считает, что власть в Венгрии захватила организация финансиста Сороса

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X прокомментировал итоги парламентских выборов в Венгрии. По его мнению, победа оппозиционной партии «Тиса» означает, что власть в стране перешла под контроль организации финансиста Джорджа Сороса.

Маск ответил на пост Алекса Сороса, сына финансиста. Тот написал, что венгерский народ «вернул себе страну».

Организация Сороса захватила Венгрию, — написал предприниматель.

На выборах 12 апреля партия «Тиса» получила 138 из 199 мест в парламенте. Таким образом она сместила партию премьера Виктора Орбана.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр потребовал немедленной отставки президента страны Тамаша Шуйока. На митинге в Будапеште он также призвал поступить аналогичным образом других высокопоставленных политиков, назначенных при Орбане.

До этого он указал, что Венгрия возьмет курс на восстановление полноправного участия страны в Евросоюзе и НАТО. Мадьяр отметил, что в последние годы союзнические отношения были ослаблены из-за политики премьер-министра. Также лидер победившей партии объявил о намерении укрепить демократические институты.