13 апреля 2026 в 01:12

Лидер победившей в Венгрии партии уже взял курс на сближение с ЕС и НАТО

Лидер партии «Тиса» Мадьяр пообещал сблизить Венгрию с Евросоюзом и НАТО

Будапешт, Венгрия
Венгрия возьмет курс на восстановление полноправного участия страны в Евросоюзе и НАТО, заявил лидер оппозиционной партии «Тиса», победившей на парламентских выборах, Петер Мадьяр. На митинге в Будапеште он отметил, что в последние годы союзнические отношения были ослаблены из-за политики премьер-министра Виктора Орбана.

Мадьяр также объявил о намерении укрепить демократические институты. Новый премьер-министр, который займет пост после первого заседания парламента в мае, намерен вернуть Венгрии роль «надежного союзника» в западных структурах.

Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО, — сказал Мадьяр, получивший в результате победы на выборах возможность занять пост премьер-министра.

Приход оппозиционной партии к власти знаменует резкий разворот внешнеполитического курса Будапешта. При Орбане он часто шел вразрез с общеевропейской линией.

Ранее Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Выступая перед сторонниками, он назвал предварительные итоги голосования «болезненными», но подчеркнул, что результаты уже понятны, даже несмотря на их предварительный характер.

Лидер победившей в Венгрии партии уже взял курс на сближение с ЕС и НАТО
Срок пасхального перемирия истек
«У меня много огня в характере»: Дина Корзун о съемках с Харди, ИИ, МХАТе
Пешеходы чудом уцелели в жуткой аварии под Ярославлем
Лидер «Тисы» подтвердил победу партии на выборах
Выборы в Венгрии ночью 13 апреля: последние новости, слова мировых лидеров
США озвучили дату блокировки всех выходящих из иранских портов судов
Поддержка Валиевой, семья с Песковым, ледовые шоу: как живет Татьяна Навка
Нефтегазовая компания Eni внезапно взмолилась о российских ресурсах
«Кладбище самолетов»: США в Иране используют суда почти 70-летней давности
Удар по сельскому рынку унес жизни 200 жителей Нигерии
Выборы в Венгрии 12 апреля: последние новости, звонок Орбана Мадьяру
Кадыров раскрыл детали ликвидации группы ВСУ под Харьковом
«Главное — принимать меры»: РФ дала оценку пользованию энергоресурсов в ЕС
Что известно о Петере Мадьяре: биография, личная жизнь, отношение к России
Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на выборах в Венгрии
Оппозиция обходит партию Орбана на выборах более чем в два раза
«Никаких шагов»: в Совфеде раскрыли планы Зеленского на мир
Путин поблагодарил Гергиева за проведение Московского пасхального фестиваля
Оппозиционная партия «Тиса» вырвалась в лидеры на выборах в Венгрии
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

