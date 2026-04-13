Лидер победившей в Венгрии партии уже взял курс на сближение с ЕС и НАТО

Венгрия возьмет курс на восстановление полноправного участия страны в Евросоюзе и НАТО, заявил лидер оппозиционной партии «Тиса», победившей на парламентских выборах, Петер Мадьяр. На митинге в Будапеште он отметил, что в последние годы союзнические отношения были ослаблены из-за политики премьер-министра Виктора Орбана.

Мадьяр также объявил о намерении укрепить демократические институты. Новый премьер-министр, который займет пост после первого заседания парламента в мае, намерен вернуть Венгрии роль «надежного союзника» в западных структурах.

Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО, — сказал Мадьяр, получивший в результате победы на выборах возможность занять пост премьер-министра.

Приход оппозиционной партии к власти знаменует резкий разворот внешнеполитического курса Будапешта. При Орбане он часто шел вразрез с общеевропейской линией.

Ранее Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Выступая перед сторонниками, он назвал предварительные итоги голосования «болезненными», но подчеркнул, что результаты уже понятны, даже несмотря на их предварительный характер.