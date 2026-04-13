Лидер «Тисы» подтвердил победу партии на выборах Лидер венгерской партии «Тиса» Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах

Лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии. В социальных сетях он сообщил, что уже начал получать поздравления от иностранных лидеров, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

По данным из европейских столиц, Мадьяра также поздравил президент Франции Эммануэль Макрон. Оппозиционный политик пользовался широкой поддержкой со стороны руководства Евросоюза в своей борьбе против премьер-министра Виктора Орбана.

Ожидается, что Мадьяр будет избран главой правительства на первом заседании парламента нового созыва в начале мая. Точную дату заседания определит президент Венгрии Тамаш Шуйок.

В данный момент известно, что обработано более половины бюллетеней. В результате «Тиса» получит 136 мест в парламенте. Всего их будет 199 — 56 мандатов остаются за «Фидесом», а 7 достаются партии «Наша Родина».

Ранее Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Выступая перед сторонниками, он назвал предварительные итоги голосования «болезненными», но подчеркнул, что результаты уже понятны, даже несмотря на их предварительный характер. Политик уже поздравил оппонентов с победой и заявил, что его партия продолжит служить стране, даже находясь в оппозиции. Явка на выборах составила рекордные 77,8%, превысив результат 2022 года.