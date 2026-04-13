13 апреля 2026 в 06:00

Остеопат развеяла главный миф об опасности привычки хрустеть пальцами

Привычка регулярно хрустеть пальцами не является причиной развития артрита, заявила NEWS.ru остеотерапевт Людмила Елисавецкая. Однако, по ее словам, при возникновении боли в суставах следует обратиться к специалисту.

Возникновение боли в суставах — сигнал воспаления или повреждения хряща, когда отек и покраснение могут указывать на артрит. Ограничение движения может говорить о повреждении мениска. В этих случаях следует обратиться к ортопеду или ревматологу. При этом исследования подтверждают: привычка хрустеть пальцами не приводит к артриту. Максимум — легкое растяжение капсулы сустава без серьезных последствий. В то же время не стоит специально «ломать» шею — можно травмировать связки. Для здоровья суставов важнее регулярная умеренная нагрузка и достаточное количество воды, — предупредила Елисавецкая.

Ранее терапевт Елена Савелова заявила, что артрит и артроз различаются по характеру боли. По ее словам, артрит — это воспаление суставов, а артроз — их износ. Она подчеркнула, что во втором случае болезненные ощущения возникают при движении или нагрузке.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
