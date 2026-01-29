Ревматолог объяснила, как отличить артрит от артроза Ревматолог Савелова: артрит и артроз отличаются характером боли

Артрит и артроз отличаются характером боли, рассказала «Здоровью Mail» врач-ревматолог, терапевт Елена Савелова. Она отметила, что артрит является воспалением суставов, а артроз — их износом.

Врач перечислила признаки артрита: отек, повышение местной температуры, покраснение, болезненность и нарушение функции. Она отметила, что при таком заболевании основой боли является воспалительный процесс.

Савелова рассказала, что артроз характеризуется такими симптомами, как хруст при движении, ограничение подвижности, деформация сустава за счет образования костных разрастаний, отек и утренняя скованность. По ее словам, при таком заболевании боль становится «механической» и возникает при движении или нагрузке.

Ранее травматолог Ибрагим Абакаров рассказал, что ангина и болезни кишечника могут провоцировать артрит. По его словам, некоторые типы артритов развиваются как реакция на перенесенную инфекцию, поскольку антитела, вырабатываемые организмом для защиты, могут ошибочно атаковать ткани суставов.