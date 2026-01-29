Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 14:16

Ревматолог объяснила, как отличить артрит от артроза

Ревматолог Савелова: артрит и артроз отличаются характером боли

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Артрит и артроз отличаются характером боли, рассказала «Здоровью Mail» врач-ревматолог, терапевт Елена Савелова. Она отметила, что артрит является воспалением суставов, а артроз — их износом.

Врач перечислила признаки артрита: отек, повышение местной температуры, покраснение, болезненность и нарушение функции. Она отметила, что при таком заболевании основой боли является воспалительный процесс.

Савелова рассказала, что артроз характеризуется такими симптомами, как хруст при движении, ограничение подвижности, деформация сустава за счет образования костных разрастаний, отек и утренняя скованность. По ее словам, при таком заболевании боль становится «механической» и возникает при движении или нагрузке.

Ранее травматолог Ибрагим Абакаров рассказал, что ангина и болезни кишечника могут провоцировать артрит. По его словам, некоторые типы артритов развиваются как реакция на перенесенную инфекцию, поскольку антитела, вырабатываемые организмом для защиты, могут ошибочно атаковать ткани суставов.

заболевания
суставы
врачи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турэксперт назвал самые популярные места отдыха в Китае среди россиян
«Мы очень надеялись»: в Екатеринбурге отменили концерт скандального комика
Жена Бруклина Бекхэма может получать от отца $1 млн в месяц
Депутат предложил способ снизить число аварий на дорогах
Песков назвал единственное место, где возможна встреча Путина с Зеленским
Стало известно, сколько миллиардов похитили мошенники у россиян в 2025 году
В ГД отреагировали на иск Киргизии к России из-за медобслуживания мигрантов
В США раскрыли главную угрозу своим ВМС в Персидском заливе
«Перемирие Шредингера»: Россия прекратила удары по энергетике Украины?
Названы тревожные последствия в случае отказа Трампа от роли миротворца
Реакция россиянина на приговор суда за финансирование ВСУ попала на видео
Громкий стон на корте стоил Соболенко очка
«Куда делись-то все?»: Лавров повторил журналистам прошлогоднюю шутку
В Госдуме назвали причину массированных ударов по энергетике Украины
Зеленского предупредили о кризисе власти на Украине
У объявленного в розыск экс-чиновника конфисковали 372 объекта недвижимости
ВС РФ начали новое наступление: стартовала подготовка к штурму Киева?
В ЕС зарегистрировали гражданскую инициативу по торговле с Россией
Экс-вице-президента Олимпийского комитета заочно арестовали
Стало известно, какую выплату получат матери-героини в России
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.