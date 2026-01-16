Холод не помеха! Продукты от боли в суставах — советы диетологов

Зимой и в межсезонье многие замечают, что суставы начинают ныть чаще, появляется утренняя скованность и усиливается чувствительность к нагрузке. По словам диетологов, питание не заменяет лечение, но может заметно поддержать суставы и снизить выраженность неприятных ощущений.
Рыба: ценный источник омега-3
Красная рыба, например лосось, а еще скумбрия, сельдь и сардины содержат омега-3 жирные кислоты. А они как раз помогают уменьшать в организме воспалительные процессы. Постоянное употребление такой рыбы поддерживает подвижность суставов и может снижать болевой синдром.
Желатин и продукты с коллагеном
Холодцы, заливное, костные бульоны и блюда с желатином снабжают организм аминокислотами, участвующими в синтезе коллагена. Это важный структурный белок для хрящей и связок, особенно с возрастом.
Овощи и фрукты ярких цветов
Болгарский перец, брокколи, тыква, ягоды и цитрусовые богаты антиоксидантами и витамином C. А эти вещества помогают защищать суставы от повреждений и участвуют в восстановлении соединительной ткани.
Семечки и орехи
Грецкие орехи, миндаль, семена льна и чиа содержат полезные жиры и микроэлементы, которые поддерживают здоровье суставов и костей. Их достаточно добавлять в рацион небольшими порциями.
Специи с противовоспалительным эффектом
Куркума и имбирь часто упоминаются диетологами как продукты, способные мягко снижать воспаление. Их можно добавлять в горячие блюда и напитки в умеренных количествах.
Важно: еда вас не вылечит
Питание работает как поддержка, а не как самостоятельное лечение. При постоянной или усиливающейся боли в суставах необходима консультация врача, а изменения рациона лучше рассматривать как часть комплексного подхода.
