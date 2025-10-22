Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 11:28

Невролог рассказала, связаны ли перепады погоды с головными болями

Невролог Лялите: связь головных болей с перепадами погоды не подтверждена

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нет доказательной базы, которая подтверждала бы связь головных болей и перепадов погоды, рассказала KP.RU врач-терапевт, невролог и автор бестселлера «У меня есть мозг» Иоланта Лялите. Она уточнила, что есть исследования, которые, наоборот, подтверждают отсутствие этой связи.

Есть достаточно крупное наблюдательное исследование, где хорошо прослеживается отсутствие взаимосвязи между колебаниями погоды, магнитных бурь и количеством обращений за медицинской помощью по поводу мигреней и даже повышения артериального давления. То есть головная боль и скачки давления с погодой точно никак не связаны,рассказала Лялите.

Она подчеркнула, что частые приступы головной боли — это повод обратиться к врачу, а не искать причины в погоде. Невролог добавила, что головная боль может быть симптомом ряда серьезных заболеваний.

Ранее врач — стоматолог-ортопед Кристина Савостян рассказала, что скрежетание зубами во сне может привести к сильным головным болям, особенно в области висков, затылка и шеи.

погода
боль
невролог
метеозависимость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Под большим вопросом»: украинцы рискуют остаться без отопления зимой
Словакия поставила ЕС условие для поддержки новых санкций против России
Подросток спускалась на свидание по простыням и сорвалась со второго этажа
Медсестра увидела «смерть с косой» у постели тяжелобольного пациента
Гастроэнтеролог предупредил о вреде жвачки для зубов и желудка
Семья из восьми человек погибла в крупном ДТП в США
Сальдо раскрыл, откуда ВСУ придется отступить под натиском ВС России
Физиономист посмотрел видео с экс-женой Бивола и сделал вывод
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 октября: где сбои в РФ
«Будет уроком»: генерал высказался о мощном ударе РФ по энергетике Украины
Волчанск, Песчаное, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 октября
Экс-ведущего «Модного приговора» задержали на границе США
Baza: в Башкирии задержан замначальника миграционного управления МВД
Под Петербургом россиянин зарезал коллегу
В Госдуме объяснили, чем грозит вовлечение детей в азартные игры
Россиянин скончался в ДТП с машиной ритуальных услуг
«Запускают с катапульты»: раскрыто, откуда ВСУ атаковали Дагестан
Суд принял решение по правомерности штрафов с двух дорожных камер
Три российских аэропорта снова открыли двери для пассажиров
«Очевидный спад»: россиянки «забыли» дорогу в маникюрные салоны
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.