Невролог рассказала, связаны ли перепады погоды с головными болями

Нет доказательной базы, которая подтверждала бы связь головных болей и перепадов погоды, рассказала KP.RU врач-терапевт, невролог и автор бестселлера «У меня есть мозг» Иоланта Лялите. Она уточнила, что есть исследования, которые, наоборот, подтверждают отсутствие этой связи.

Есть достаточно крупное наблюдательное исследование, где хорошо прослеживается отсутствие взаимосвязи между колебаниями погоды, магнитных бурь и количеством обращений за медицинской помощью по поводу мигреней и даже повышения артериального давления. То есть головная боль и скачки давления с погодой точно никак не связаны, — рассказала Лялите.

Она подчеркнула, что частые приступы головной боли — это повод обратиться к врачу, а не искать причины в погоде. Невролог добавила, что головная боль может быть симптомом ряда серьезных заболеваний.

