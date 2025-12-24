Беременную Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша

Беременную блогершу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) госпитализировали с угрозой выкидыша и сильными болями в области почек. Сейчас будущая мама находится под наблюдением врачей.

Ее возлюбленный танцор Луис Сквиччиарини разместил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадры, на которых Лерчек лежит в больничной палате под капельницей. Видео было записано для мамы девушки Эльвиры Феопентовой.

Валерию вчера госпитализировали с сильнейшей болью в пояснице и угрозой прерывания беременности. Сейчас все хорошо. Угрозы для ребенка нет. Из-за роста матки почка придавилась, и были сильные почечные колики, — написал танцор.

До этого беременная девушка поужинала с подругами в итальянском ресторане в Санкт-Петербурге и чуть не потеряла ребенка из-за серьезного отравления. Они заказали пиццу, пасту, салаты, оладьи и лимонад. На следующий день три девушки стали жаловаться на боли в животе и тошноту.