Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 14:44

Беременную Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беременную блогершу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) госпитализировали с угрозой выкидыша и сильными болями в области почек. Сейчас будущая мама находится под наблюдением врачей.

Ее возлюбленный танцор Луис Сквиччиарини разместил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадры, на которых Лерчек лежит в больничной палате под капельницей. Видео было записано для мамы девушки Эльвиры Феопентовой.

Валерию вчера госпитализировали с сильнейшей болью в пояснице и угрозой прерывания беременности. Сейчас все хорошо. Угрозы для ребенка нет. Из-за роста матки почка придавилась, и были сильные почечные колики, — написал танцор.

Ранее в Петрозаводске местная жительница обратилась в роддом 25 сентября с жалобами на самочувствие. После осмотра врачами пациентку не госпитализировали. На следующий день женщина поступила в районную больницу, где ей диагностировали выкидыш.

До этого беременная девушка поужинала с подругами в итальянском ресторане в Санкт-Петербурге и чуть не потеряла ребенка из-за серьезного отравления. Они заказали пиццу, пасту, салаты, оладьи и лимонад. На следующий день три девушки стали жаловаться на боли в животе и тошноту.

Лерчек
блогеры
беременности
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сделал необычный подарок президенту Южной Кореи
Двери троллейбуса зажали голову ребенка
«Мы знаем правду»: депутат о тайном присутствии французов в Донбассе
Песков раскрыл формат встречи Путина с представителями бизнеса
Исполнителю теракта против генерала Кириллова запросили пожизненный срок
«Словесная шелуха»: Зеленского заподозрили во лжи по пунктам мирного плана
Собянин раскрыл объем дефицита трудовых ресурсов в Москве
Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»
Как выбрать идеальные полотенца: плотность, ворс, материалы
Собянин раскрыл, сколько москвичей заключают контракты на военную службу
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Волочкова призналась в алкоголизме? Зачем она пришла в рехаб-шоу
Терапевт напомнила о важных правилах приготовления яиц вкрутую
Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском
Собянин сообщил об уничтожении вражеских дронов, летевших на Москву
Грузовик въехал в трап в аэропорту Пулково
Мошенники выманили у курянина деньги и отправили его поджигать бензовоз
Собянин заявил о начале тестирования беспилотных технологий в метро Москвы
В Кремле не подтвердили контакты Путина и Трампа
Сталкеров наконец осадят? Что известно о законопроекте, охранный ордер
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.