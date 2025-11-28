Россиянка потеряла ребенка после обращения в роддом В Петрозаводске женщина обратилась в роддом, после чего у нее произошел выкидыш

В Петрозаводске местная жительница обратилась в роддом 25 сентября с жалобами на самочувствие, информирует СК РФ Карелии. По данным источника, у нее произошел выкидыш. Управление Следственного комитета РФ по региону начало проверку.

В социальной сети сообщается, что на 38-й неделе беременности у женщины из села Янишполе скончался ребенок, — говорится в сообщении.

После осмотра врачами пациентку не госпитализировали. По сообщению СК, на следующий день женщина поступила в районную больницу, где ей диагностировали выкидыш.

В связи с инцидентом следователи изъяли медицинскую документацию из перинатального центра. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее беременная девушка поужинала с подругами в итальянском ресторане Санкт-Петербурга и чуть не лишилась ребенка из-за серьезного отравления. Стало известно, что у них обнаружили сальмонеллез. Подруги праздновали в ресторане день рождения, ели пиццу, пасту, салаты, оладьи и пили лимонад.