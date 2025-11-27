День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 20:58

Россиянин рассказал, как беременная супруга упала в роддоме и умерла

Житель Железноводска обвинил врачей роддома в гибели супруги и нерожденного сына

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Беременная жительница ставропольского Железноводска погибла с нерожденным сыном во время родов, сообщил Telegram-канал Mash. Врачи назвали причиной эмболию околоплодных вод, однако родственники настаивают на иной версии произошедшего. По их словам, девушка упала по дороге в туалет и пролежала там всю ночь.

Супруг погибшей роженицы Денис рассказал, что в ночь трагедии Мария успела написать ему, что у нее все хорошо. По его словам, утром врач сообщил о мгновенной гибели жены и ребенка из-за редкой эмболии.

Муж утверждает, что позже услышал от сотрудников, будто ночью роженица упала по дороге в туалет. По словам Дениса, тело супруги ему не показали, в морг не пустили. Он утверждает, что на голове у Марии заметил синяки.

Эмболия околоплодных вод — редкая патология, она встречается примерно у одной женщины из 20 тыс. При таком состоянии частицы околоплодных вод попадают в кровоток матери, чаще всего — в легочные сосуды. Это может привести к резкой остановке дыхания и сердечной деятельности. В стандартной ситуации пациентку срочно подключают к аппарату ИВЛ и вводят препараты для вывода из шока.

Ранее сообщалось, что калининградский врач Елена Белая лично отдала распоряжение умертвить новорожденного в 2018 году. На аудио она спросила у медперсонала, зачем они сказали матери, что он живой. По версии следствия, Белая зашла в палату интенсивной терапии и убедила врача Элину Сушкевич ввести новорожденному сульфат магния.

беременные
смерти
дети
роддомы
Ставропольский край
