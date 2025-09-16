Опубликовано аудио распоряжения врача Белой умертвить младенца

Калининградский врач Елена Белая лично отдала распоряжение умертвить новорожденного в 2018 году, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. На аудио она спросила у медперсонала, зачем они сказали матери, что он живой.

Зачем вы женщине сказали, что он живой? Когда он у вас был вообще никакой! Почему вы не доложили заведующей? <…> Значит, скажете, умер при перевозке или что хотите, то и говорите! — сказала Белая.

По данным следствия, Белая лично зашла в палату интенсивной терапии и убедила врача Элину Сушкевич ввести новорожденному сульфат магния. После этого она потребовала от сотрудников внести в документы ложные сведения о мертворождении, угрожая увольнением.

В ноябре 2018 года в 4-й роддом Калининграда поступила женщина из Узбекистана. Она была на 23-й неделе беременности. На следующий день она родила ребенка, который весил около 700 граммов, а ростом был всего 32 сантиметра. Утром в роддом приехала бригада перинатального центра, чтобы забрать ребенка, но Белая якобы не отдала его. По ее словам, состояние новорожденного не позволяло его транспортировать.

Суд назначил Сушкевич девять лет лишения свободы, Белой — 9,5 года. Их также приговорили к ограничению свободы на полтора года и лишили права заниматься врачебной деятельностью на три года.

Ранее тело новорожденного нашли на мусорном полигоне в деревне Лепсари Ленобласти. У младенца сохранилась пуповина. Тело обнаружил водитель мусоровоза при разгрузке отходов. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного.