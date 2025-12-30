Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 18:56

В Госдуме объяснили, будут ли резервистов отправлять на СВО

Депутат Соболев заявил, что резервистов не будут направлять в зону спецоперации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru
Резервистов не будут отправлять в зону СВО после подписания нового указа президента, заявил член оборонного комитета нижней палаты генерал-лейтенант Виктор Соболев. В комментарии «Подъему» он пояснил, что их будут обучать обороне объектов от атак с воздуха.

Парламентарий уточнил, что речь идет о мостах, заводах, нефтеперерабатывающих предприятиях и других стратегически важных объектах. Соболев допустил, что сборы могут длиться два месяца, но официального подтверждения этой информации пока не представлено.

По словам депутата, в 2026 году в соответствии с указом главы государства резервистов будут вооружать средствами ПВО, обучать на сборах. Соболев подтвердил, что такие люди уже есть. Дежурство на объектах будет проводиться посменно.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о направлении резервистов мобилизационного людского резерва для защиты важных объектов. В документе говорится, что в 2026 году на сборы отправят тех, кто заключил соответствующий контракт.

Госдума
Виктор Соболев
сборы
резервисты
