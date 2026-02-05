Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 18:10

В ГД высказались о возможном продлении договора США и РФ по ядерным силам

Депутат Соболев: нужно убедиться в намерениях США сдерживать свои ядерные силы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал убедиться в намерениях США сдерживать свои ядерные силы. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Россия заинтересована в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он добавил, что в этом вопросе важно учитывать исторический опыт.

Я призываю дождаться официальных заявлений по ДСНВ с нашей стороны или со стороны США. Моя личная точка зрения такова: чем меньше у нас будет стратегических ядерных сил, тем легче будет Вашингтону победить в гонке вооружений. Поэтому нужно относиться к заявлениям по ДСНВ с осторожностью. Да, мы не хотим распространения, мы за договор, но к переговорам нужно быть абсолютно уверенными в позиции США. Чтобы не получилось как раньше, что мы уменьшали свои стратегические ядерные силы, а они просто складировали их. Главное — обеспечить нашу безопасность и, конечно, стратегическое сдерживание, в первую очередь Соединенных Штатов, — пояснил Соболев.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США надеются подписать трехстороннее соглашение с Россией и Китаем, поэтому отказываются от продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его мнению, Вашингтон блефует, делая вид, что ему неинтересна пролонгация ДСНВ.

Россия
США
ДСНВ
Виктор Соболев
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мама ЮИД» Федулова умерла на 86-м году жизни
Умер адмирал флота Куроедов
Трамп надел значок с истребителем на фоне обострения отношений с Ираном
РФ и США нужен мир, Украине и Европе — война. Как прошли переговоры в ОАЭ
Самолет экстренно сел из-за изнасилования подростка на борту
Трамп раскрыл истинные мотивы своего переизбрания на второй срок
Мишустин назвал ведущего партнера России в Латинской Америке
Теннисист Синнер «сменил профессию» перед Олимпиадой
Трамп назвал худшего президента США
Россиянка заявила на отчима-педофила спустя 15 лет
Политолог назвал страны, которые помогут Вьетнаму в случае вторжения США
В деле Эпштейна нашелся «польский след»
Рубальская рассказала, запретит ли она исполнять свои песни Алле Пугачевой
Российская делегация покинула Абу-Даби
Поджигательницу пункта сбора гумпомощи отправили в СИЗО
Военные США и России договорились о неожиданном шаге
Кратковременные дожди и тепло до +10? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Названы истинные цели заявления ЕС о передаче Украине €90 млрд
Политолог объяснил, почему Вьетнам опасается вторжения США
Россиянка угрожала сжечь Ленина и получила четыре года колонии
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.