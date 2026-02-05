В ГД высказались о возможном продлении договора США и РФ по ядерным силам Депутат Соболев: нужно убедиться в намерениях США сдерживать свои ядерные силы

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал убедиться в намерениях США сдерживать свои ядерные силы. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Россия заинтересована в продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он добавил, что в этом вопросе важно учитывать исторический опыт.

Я призываю дождаться официальных заявлений по ДСНВ с нашей стороны или со стороны США. Моя личная точка зрения такова: чем меньше у нас будет стратегических ядерных сил, тем легче будет Вашингтону победить в гонке вооружений. Поэтому нужно относиться к заявлениям по ДСНВ с осторожностью. Да, мы не хотим распространения, мы за договор, но к переговорам нужно быть абсолютно уверенными в позиции США. Чтобы не получилось как раньше, что мы уменьшали свои стратегические ядерные силы, а они просто складировали их. Главное — обеспечить нашу безопасность и, конечно, стратегическое сдерживание, в первую очередь Соединенных Штатов, — пояснил Соболев.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США надеются подписать трехстороннее соглашение с Россией и Китаем, поэтому отказываются от продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его мнению, Вашингтон блефует, делая вид, что ему неинтересна пролонгация ДСНВ.