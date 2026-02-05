Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 15:29

«Блефуют»: раскрыт истинный замысел США в отказе от продления ДСНВ

Американист Дудаков: США надеются подписать трехсторонний договор с РФ и Китаем

США надеются подписать трехстороннее соглашение с Россией и Китаем, поэтому отказываются от продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, Вашингтон блефует, делая вид, что ему неинтересна пролонгация ДСНВ.

Сейчас Россия — абсолютный лидер в гонке вооружений, и в отсутствие соглашения ДСНВ наши лидирующие позиции будут и дальше укрепляться. Китай активно наращивает ядерный потенциал и по некоторым направлениям и аспектам уже обходит Соединенные Штаты. То есть сейчас мы наблюдаем гонку на троих, и США занимают в ней третье место. Это не та позиция, в которой привыкли находиться американцы, но им приходится. Поэтому они блефуют, делают вид, будто бы им неинтересно продление ДСНВ-3. Очевидно, они надеются на то, что Россия окажет давление на Китай, чтобы Пекин можно было включить в некое большое будущее трехстороннее соглашение. Но я думаю, что это крайне маловероятно, — высказался Дудаков.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что возможности для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не исчерпаны, а инициатива в данном вопросе находится у США. По его словам, впервые за более чем пять десятков лет контроль в сфере ядерного нераспространения остается без договорной базы.

