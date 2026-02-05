Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 15:01

Слуцкий объяснил, на чьей стороне мяч в вопросе продления ДСНВ

Депутат Слуцкий: в вопросе продления ДСНВ мяч находится на американской стороне

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Возможности для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не исчерпаны, а инициатива в данном вопросе находится у США, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, впервые за более чем пять десятков лет, контроль в сфере ядерного нераспространения остается без договорной базы.

С уходом в историю ДСНВ-3 многие прогнозируют создание хаоса и неопределенности в вопросах стратегической стабильности. Впервые с 1972 года контроль в сфере ядерного нераспространения остается фактически без договорной базы. Москва пока не получила ответ Вашингтона на предложение Владимира Путина соблюдать параметры ДСВН-3 в течение года. РФ приостановила свое участие в ДСНВ в начале 2023 года, в том числе из-за действий администрации Джо Байдена (экс-глава Белого дома. — NEWS.ru) по поддержке режима на Украине и нарушений преамбул Договора. Убежден, мяч на американской стороне. И возможности для обновления договоренностей не исчерпаны, — высказался Слуцкий.

Он отметил, что американская сторона ранее заняла позицию на демонтаж разоруженческих договоров. Однако, по словам парламентария, при всем осознании возможных угроз, нельзя утверждать, что близится начало большой войны и резкое ускорение гонки вооружений.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что США не получат стратегического преимущества перед Россией, даже в случае непродления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, от сложившейся ситуации в первую очередь пострадает Вашингтон.

Россия
США
ДСНВ
Леонид Слуцкий
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученикам в Уфе обеспечат психологическую поддержку после стрельбы в школе
«Стали предметом торга»: Москалькову возмутило отношение Киева к курянам
Стало известно о судьбе напавшего на ребенка в Шереметьево
Педиатр назвала скрытую опасность бассейнов в теплых странах для детей
Муж Бородиной сбежал со съемок из-за ее бывшего
Адвокат оценил сложности нового закона о сталкинге
Песков раскрыл позицию России по обсуждению с США вопроса о продлении ДСНВ
Лев набросился на прохожего в Махачкале
Москалькова заявила об удержании курян на Украине как заложников
«Че такая дура?»: Гузеева публично поругалась в соцсети
В Госдуме захотели внести поправки в Трудовой кодекс
В Германии озвучили ужасающую правду об отношении Европы к ядерной угрозе
Путин возмутился практикой злоупотребления популярными лекарствами
В Белоруссии осудят литовца по обвинению в геноциде
На Западе раскрыли одну из тем переговоров в Абу-Даби
Детский психолог дала советы, как воспитать в ребенке эрудицию
«Выдернул детей»: Галкина заподозрили в авторитарном родительстве
«Весь мир гоняется»: Путин высоко оценил разработку по добыче лития из воды
Жизнь во Франции, отказ от съемок в «6 кадрах»: где сейчас Ирина Медведева
Появились кадры возвращения российских военных из плена
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.