Возможности для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не исчерпаны, а инициатива в данном вопросе находится у США, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, впервые за более чем пять десятков лет, контроль в сфере ядерного нераспространения остается без договорной базы.

С уходом в историю ДСНВ-3 многие прогнозируют создание хаоса и неопределенности в вопросах стратегической стабильности. Впервые с 1972 года контроль в сфере ядерного нераспространения остается фактически без договорной базы. Москва пока не получила ответ Вашингтона на предложение Владимира Путина соблюдать параметры ДСВН-3 в течение года. РФ приостановила свое участие в ДСНВ в начале 2023 года, в том числе из-за действий администрации Джо Байдена (экс-глава Белого дома. — NEWS.ru) по поддержке режима на Украине и нарушений преамбул Договора. Убежден, мяч на американской стороне. И возможности для обновления договоренностей не исчерпаны, — высказался Слуцкий.

Он отметил, что американская сторона ранее заняла позицию на демонтаж разоруженческих договоров. Однако, по словам парламентария, при всем осознании возможных угроз, нельзя утверждать, что близится начало большой войны и резкое ускорение гонки вооружений.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что США не получат стратегического преимущества перед Россией, даже в случае непродления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, от сложившейся ситуации в первую очередь пострадает Вашингтон.