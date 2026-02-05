Стало известно, кто в первую очередь пострадает от непродления ДСНВ-3 Депутат Журавлев: непродление ДСНВ не даст США преимуществ перед Россией

США не получат стратегического преимущества перед Россией, даже в случае непродления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, от сложившейся ситуации в первую очередь пострадает Вашингтон.

У РФ и так ядерных боеголовок больше всех в мире, хватит на то, чтобы не только США, но и всю планету уничтожить. Поэтому и предлагали американской стороне продлить ДСНВ лишь из гуманитарных соображений, чтобы в мире оставались хоть какие-то гарантии безопасности. Нынешняя ситуация ударит прежде всего по США, которые, очевидно, хотели бы нарастить свой ядерный потенциал. А это, конечно, дополнительные силы и средства. Но все эти усилия все равно не дадут им желаемого стратегического преимущества, — пояснил Журавлев.

По его словам, эффективность отечественных новейших систем вооружений уже доказана, что вызывает серьезную озабоченность у западных стран. Депутат добавил, что промышленные мощности страны позволяют при необходимости резко нарастить выпуск оружия без критического напряжения для экономики.

Во-первых, у РФ появились новые системы вооружений. Посмотрите, какое впечатление на Запад производит каждый пуск нашей гиперзвуковой ракеты «Орешник», хотя это она еще не оснащена специальной боевой частью. Во-вторых, технологии производства у нас до такой степени отточены, что выпуск оружия можно увеличить в разы без особого ущерба для экономики, — резюмировал Журавлев.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что продление Договора о стратегических наступательных вооружениях позволит США купировать отставание в гонке вооружений. По его словам, в настоящее время Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными проблемами в ядерной сфере.