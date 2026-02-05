Американист ответил, почему США должны быть заинтересованы в продлении ДСНВ

Продление Договора о стратегических наступательных вооружениях позволит США купировать отставание в гонке вооружений, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в настоящее время Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными проблемами в ядерной сфере.

Нужно понимать, что переподписание договора в интересах не только всего глобального человечества, но и самих Соединенных Штатов Америки, учитывая, что они являются отстающими в нынешней гонке вооружений. У США большие проблемы с их ядерным потенциалом, колоссальные трудности с носителями ядерного оружия, поэтому им не зря приходится до сих пор использовать ракеты Minuteman III, которым 50 лет. В этой связи, конечно, Вашингтон должен быть заинтересован в том, чтобы это соглашение продлевалось, потому что оно хотя бы в какой-то степени купирует их отставание, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что у США нет даже отдаленных аналогов российских стратегических вооружений, таких как «Буревестник», «Посейдон» и «Сармат». Также, по словам американиста, Вашингтон пока не обладает гиперзвуковым оружием и неизвестно, когда оно будет создано.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что отсутствие нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не приведет к повторению холодной войны. По его мнению, США не хотят продлевать соглашение, так как отстают от России в гонке вооружений.