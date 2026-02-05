Миронов раскрыл последствия непродления ДСНВ между Россией и США

Отсутствие нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не спровоцирует повторение холодной войны, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, США игнорируют продление соглашения, поскольку отстают в гонке вооружений от России.

Не думаю, что само по себе отсутствие договора СНВ приведет к холодной войне. Гонка вооружений уже идет, и в ней американцы пока отстают от России. За последние годы они лишь адаптировали свои ракеты средней и меньшей дальности для пуска с наземных установок, да и то не испытали их в боевых условиях. Работы по гиперзвуковому оружию у Штатов тоже затянулись — аналогов российскому «Кинжалу» у них нет, а мы его давно и успешно применяем. В целом ядерный потенциал США стремительно устаревает, о чем давно с тревогой говорят сами американские военные. Особенно на фоне «Буревестника» и «Посейдона», — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что США стремятся включить Китай в новое соглашение. Однако, по словам парламентария, ядерный потенциал КНР значительно уступает возможностям России и Соединенным Штатам, и это объясняет позицию Пекина, который не готов принимать на себя какие-либо обязательства.

Американцы настаивали на том, чтобы мы уговорили китайских партнеров присоединиться к новому ДСНВ. В ответ мы указали на необходимость участия в соглашении союзников Штатов — Франции и Великобритании, которые тоже обладают ядерным оружием. Ответа не последовало, хотя Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) говорил, что заинтересован в продлении. В итоге вопрос отпал сам собой. Таким образом, Вашингтону не удалось навязать России и Китаю невыгодные условия в области ограничения стратегических наступательных вооружений, — добавил Миронов.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются одной из ведущих ядерных держав. В связи с этим, по словам депутата, государства несут ответственность за глобальную ситуацию и должны находить взаимовыгодные решения. Однако, указал Миронов, в условиях многополярного мира такие соглашения должны достигаться не только двумя, но и всеми заинтересованными странами.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ни одна современная система противоракетной обороны не может отразить массированную ядерную атаку. По его словам, на этом фоне президент США Дональд Трамп обеспокоен оборонным потенциалом своей страны.