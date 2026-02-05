Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 13:00

Миронов раскрыл последствия непродления ДСНВ между Россией и США

Депутат Миронов: отсутствие нового ДСНВ не приведет к повторению холодной войны

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Отсутствие нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не спровоцирует повторение холодной войны, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, США игнорируют продление соглашения, поскольку отстают в гонке вооружений от России.

Не думаю, что само по себе отсутствие договора СНВ приведет к холодной войне. Гонка вооружений уже идет, и в ней американцы пока отстают от России. За последние годы они лишь адаптировали свои ракеты средней и меньшей дальности для пуска с наземных установок, да и то не испытали их в боевых условиях. Работы по гиперзвуковому оружию у Штатов тоже затянулись — аналогов российскому «Кинжалу» у них нет, а мы его давно и успешно применяем. В целом ядерный потенциал США стремительно устаревает, о чем давно с тревогой говорят сами американские военные. Особенно на фоне «Буревестника» и «Посейдона», — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что США стремятся включить Китай в новое соглашение. Однако, по словам парламентария, ядерный потенциал КНР значительно уступает возможностям России и Соединенным Штатам, и это объясняет позицию Пекина, который не готов принимать на себя какие-либо обязательства.

Американцы настаивали на том, чтобы мы уговорили китайских партнеров присоединиться к новому ДСНВ. В ответ мы указали на необходимость участия в соглашении союзников Штатов — Франции и Великобритании, которые тоже обладают ядерным оружием. Ответа не последовало, хотя Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) говорил, что заинтересован в продлении. В итоге вопрос отпал сам собой. Таким образом, Вашингтону не удалось навязать России и Китаю невыгодные условия в области ограничения стратегических наступательных вооружений, — добавил Миронов.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются одной из ведущих ядерных держав. В связи с этим, по словам депутата, государства несут ответственность за глобальную ситуацию и должны находить взаимовыгодные решения. Однако, указал Миронов, в условиях многополярного мира такие соглашения должны достигаться не только двумя, но и всеми заинтересованными странами.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ни одна современная система противоракетной обороны не может отразить массированную ядерную атаку. По его словам, на этом фоне президент США Дональд Трамп обеспокоен оборонным потенциалом своей страны.

ДСНВ
Россия
США
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Похорошевший Галкин вернулся в лоно семьи после поездки в Куршевель
Стало известно, кто в первую очередь пострадает от непродления ДСНВ-3
Новый образ Пугачевой восхитил поклонников
Пенсионерка стала миллионером после 40 лет неудач в лотереях
Нутрициолог опровергла распространенный миф о режиме питания
Рыбак показал фото с выловленной в море рыбой размером с человека
Удар по многоэтажке, раненый младенец, 167 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 5 февраля
Суд в Петербурге обязал банк выплатить 1 млн рублей из-за автокредита
«Возникает нюанс»: военэксперт назвал главный недостаток ВПК США
Модель OnlyFans, 50-летние сноубордисты: кто едет на ОИ-2026
Американист ответил, почему США должны быть заинтересованы в продлении ДСНВ
«Тревожный сигнал»: Дуров назвал Испанию государством тотальной слежки
Уиткофф сообщил, о чем договорились Россия и Украина в Абу-Даби
Военный эксперт ответил, какое оружие станет главным для США
Напавшего на детский садик мужчину задержали
Пострадавшей при нападении мужчины с ножом на детсад потребовалась помощь
В Госдуме оценили, насколько эффективно сотрудники работают на удаленке
Симоньян восхитилась внешностью бывшей жены Кеосаяна
Кинолог назвал способы успокоить собаку в отсутствие хозяина
В США оценили переговоры по Украине в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.