Названа главная опасность истечения договора СНВ между РФ и США Военэксперт Кнутов: ни одна система ПРО не сможет отразить массовый ядерный удар

Ни одна современная система противоракетной обороны не способна отразить массированную ядерную атаку, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, на этом фоне глава Белого дома Дональд Трамп озабочен оборонным потенциалом своей страны.

На сегодняшний день системы противоракетной обороны и в России, и в США способны поражать в основном одиночные ракеты и, может быть, небольшую группу. Отразить массированный налет пока ни наши, ни американские комплексы ПРО не в состоянии. Именно поэтому Трамп вынашивает фантастические планы по созданию золотого купола, который будет включать два эшелона: космический и наземный, — поделился Кнутов.

Он добавил, что в случае гипотетического ядерного удара по России страна сможет защитить свои территории. Однако, по словам эксперта, речь идет о риске непреднамеренного запуска, который может привести к глобальным последствиям. Как подчеркнул Кнутов, основная проблема заключается в том, что чем больше у противника средств нападения, тем выше вероятность случайного применения оружия.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия готова предпринять решительные военно-технические меры для нейтрализации возможных угроз после истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. США пока не ответили на российское предложение о продлении ключевых ограничений договора.