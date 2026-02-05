Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 11:33

Названа главная опасность истечения договора СНВ между РФ и США

Военэксперт Кнутов: ни одна система ПРО не сможет отразить массовый ядерный удар

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ни одна современная система противоракетной обороны не способна отразить массированную ядерную атаку, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, на этом фоне глава Белого дома Дональд Трамп озабочен оборонным потенциалом своей страны.

На сегодняшний день системы противоракетной обороны и в России, и в США способны поражать в основном одиночные ракеты и, может быть, небольшую группу. Отразить массированный налет пока ни наши, ни американские комплексы ПРО не в состоянии. Именно поэтому Трамп вынашивает фантастические планы по созданию золотого купола, который будет включать два эшелона: космический и наземный, — поделился Кнутов.

Он добавил, что в случае гипотетического ядерного удара по России страна сможет защитить свои территории. Однако, по словам эксперта, речь идет о риске непреднамеренного запуска, который может привести к глобальным последствиям. Как подчеркнул Кнутов, основная проблема заключается в том, что чем больше у противника средств нападения, тем выше вероятность случайного применения оружия.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия готова предпринять решительные военно-технические меры для нейтрализации возможных угроз после истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. США пока не ответили на российское предложение о продлении ключевых ограничений договора.

ДСНВ
Россия
США
ядерное оружие
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о сокращении зарплаты из-за вредной привычки
Российская ПВО сбила авиабомбу, снаряды HIMARS и сотни дронов
Суд вынес решение по делу уфимского школьника с пневматическим автоматом
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.