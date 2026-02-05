«Неизменно готова»: Россия применит контрмеры после истечения ДСНВ МИД РФ: Москва готова к контрмерам для купирования угроз после истечения ДСНВ

Россия готова принять решительные военно-технические контрмеры для нейтрализации потенциальных угроз после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3), говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ. США до сих пор не ответили на российское предложение о добровольном продлении ключевых ограничений договора.

Мы предложили американцам 22 сентября 2025 года продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ так и не поступил, — уточнили дипломаты.

Российская Федерация сохраняет готовность к асимметричному ответу в случае возникновения рисков для своей безопасности. Позиция Москвы изложена на фоне приближения даты 5 февраля 2026 года, когда истекает срок действия последнего действующего договора об ограничении стратегических вооружений. При этом Россия готова добровольно соблюдать основные ограничения ДСНВ и после февраля, при условии что аналогичный шаг сделают Соединенные Штаты.

Ранее руководитель Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA, Arms Control Association) Дэрил Кимболл заявил, что администрации президента США Дональда Трампа не стоит отвергать инициативу его российского коллеги Владимира Путина о продлении ключевых ограничений Договора СНВ. По его мнению, это не мешает вести переговоры с Китаем, но дает критически важную стабильность.