Фунт, унция, пуд: старинные и зарубежные меры веса и их история

Мир до появления Международной системы единиц (сокращенно — СИ) напоминал Вавилонскую башню, где каждый купец и ремесленник говорил на своем языке измерений. В те времена торговля требовала не только честности, но и недюжинных способностей к арифметике. Сегодня нам достаточно положить товар на электронные весы, чтобы увидеть цифры в граммах, однако еще столетие назад в ходу были совершенно иные единицы. Старинные меры веса, те же фунты и пуды, часто встречаются на страницах классической литературы или в исторических документах, заставляя гадать: а много ли это по современным меркам?

Знание этих величин — это не просто сухая статистика, а ключ к пониманию быта наших предков. Единицы измерения рождались из практической необходимости: горсть зерна, вес камня или количество золота, которое можно было уравновесить определенным числом зерен. Со временем хаос упорядочивался, превращаясь в стройные национальные системы, которые, впрочем, все равно значительно различались в зависимости от географии.

В этой статье разберемся в старинных мерах веса и их истории.

Русская система: пуд, фунт, золотник — чему равны в граммах и откуда названия

В дореволюционной России система мер была логичной, но непривычной для современного человека. Центральное место в ней занимал пуд. Старинные меры веса, пуд и фунт, соотносились как 1 к 40. То есть в одном пуде содержалось ровно 40 фунтов. В современном эквиваленте пуд равен 16,38 килограмма.

Само слово «пуд» восходит к латинскому pondus, что означает «вес» или «тяжесть». Это была универсальная единица для оптовой торговли — пудами мерили соль, зерно, рыбу и металлы.

Русский фунт (его еще называли гривенкой) составлял примерно 409,5 грамма. Но торговля требовала и более мелких делений. Так появился золотник — единица веса, равная примерно 4,26 грамма. Поговорка «мал золотник, да дорог» идеально описывает его назначение: в золотниках измеряли драгоценные металлы и специи. Один фунт содержал 96 золотников. Еще более мелкой единицей была доля, равная всего 0,044 грамма (1/96 золотника).

Интересно, что порядок в русскую систему внес Дмитрий Менделеев в 1899 году, настояв на законе «О весах и мерах». Именно тогда русские единицы были жестко привязаны к международным эталонам, что облегчило интеграцию страны в мировую экономику. До этого момента вес «московского» и «новгородского» фунта мог существенно различаться, что давало простор для разного рода купеческих манипуляций.

Английская и тройская системы: унция, фунт, стоун — где используются сегодня

Западный мир шел своим путем, и здесь мы сталкиваемся с терминами, которые до сих пор живы в США и Великобритании. Зарубежные меры веса, унция и грамм, соотносятся по-разному в зависимости от того, о какой системе идет речь. В самой распространенной английской системе (авердюпуа) одна унция составляет около 28,35 грамма. Однако в ювелирном деле и фармации используется тройская унция, которая тяжелее — 31,1 грамма. Именно в тройских унциях сегодня на биржах котируется золото.

Если вы читаете англоязычные рецепты или технические характеристики, важно точно знать, сколько весит фунт в килограммах, чтобы не ошибиться в расчетах. Английский фунт (lb) равен 0,45359237 килограмма. Он состоит из 16 унций.

А почему мера веса называется фунтом? Мы снова приходим к латыни: слово произошло от словосочетания libra pondo, где libra — это весы, а pondo — вес. Отсюда и сокращение lb, которое используется во всем мире.

Унции и граммы — это лишь вершина айсберга зарубежных мер веса. В Британии до сих пор в быту используется «стоун» (stone), равный 14 фунтам (около 6,35 кг). В нем англичане привыкли измерять массу собственного тела. В целом, изучая меры веса в разных странах, можно заметить, что англосаксонская система оказалась самой живучей, несмотря на глобальное наступление метрики.

История эталона: от килограмма платины до постоянной Планка

Человечество долго стремилось к тому, чтобы килограмм везде был одинаковым. Начиналась история эталона килограмма в конце XVIII века во Франции. Изначально за основу взяли вес одного литра (дециметра кубического) чистой воды при температуре 4°C. Однако вода — субстанция капризная, ее плотность зависит от множества факторов, поэтому ученым потребовался твердый объект.

В 1889 году был изготовлен легендарный цилиндр из сплава платины и иридия, который хранился в Севре под тремя стеклянными колпаками. Но и здесь возникли проблемы. Со временем обнаружилось, что национальные копии эталона стали «тяжелее» оригинала, или, вернее, сам оригинал необъяснимым образом терял массу — разница составила около 50 микрограмм за сто лет. Это было недопустимо для современной науки.

История эталона килограмма совершила революционный поворот в 2019 году. Теперь килограмм больше не является физическим предметом. Его значение привязали к постоянной Планка — фундаментальной константе квантовой физики.

Что такое постоянная Планка? Это очень-очень маленькое число, которое описывает, как ведут себя мельчайшие частицы (кванты) на уровне атомов. Она является одной из фундаментальных «строительных» констант нашей Вселенной, как скорость света. Она неизменна.

Это означает, что теперь любой ученый в любой точке Вселенной может воспроизвести эталон килограмма, используя весы Киббла, не сверяясь с куском металла во Франции.

А как с помощью числа взвесить что-то физическое? Тут-то и появляются весы Киббла. Весы Киббла (ранее назывались «ваттные весы») — это не обычные весы с чашками. Это сверхсложный и точный прибор, который проводит электрический эксперимент. Грубо говоря, он взвешивает массу с помощью электричества и постоянной Планка.

Понимая, сколько весит фунт или любая другая мера в килограммах, через такие константы, мы можем быть уверены, что точность измерений достигла абсолюта.

Как появился метр: связь с меридианом Земли и эволюция эталона длины

Меры веса всегда были тесно связаны с мерами длины, ведь килограмм изначально определялся через литр (объем), а объем — через длину сторон. Поэтому важно понимать, как появился на свет эталон метра.

Это произошло в разгар Великой французской революции. Ученые решили отказаться от антропометрических мер (локти, футы, ладони), которые у всех королей были разными, и обратиться к самой природе.

За основу взяли одну десятимиллионную часть расстояния от Северного полюса до экватора, измеренного вдоль парижского меридиана. Астрономы Жан-Батист Деламбр и Пьер Мешен в течение нескольких лет проводили геодезические измерения, пробираясь через воюющую Европу, чтобы вычислить эту дугу. Так появился «метр подлинный и окончательный». Как и в случае с весом, физический платиновый стержень со временем уступил место физике. Сегодня метр определяется как расстояние, которое проходит свет в вакууме за крошечную долю секунды.

История мер и весов — это путь от хаоса к идеальной точности. Сегодня, когда мы пересчитываем зарубежные меры веса, например унции, в граммы или выясняем массу старинного пуда, мы соприкасаемся с наследием тысяч лет развития цивилизации, которая стремилась найти общую меру для всего сущего.

