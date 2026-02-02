Зимняя Олимпиада — 2026
Астрономы оценили шансы плазмы от вспышки Х8.1 дойти до Земли

РАН: облако плазмы от вспышки Х8.1 вряд ли ударит по Земле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Облако плазмы от вспышки Х8.1, зафиксированной на Солнце в ночь на 2 февраля, скорее всего, не ударит по Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. По предварительной оценке, вспышка является «стерильной».

Для данного события на данный момент удар по Земле не подтвержден. С вероятностью 90% его не будет. По тем данным, что есть, мощных плазменных облаков, образующих основную ударную силу, сформировано не было, а те, что были, направлены вбок, — говорится в сообщении.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подсчитали, что за сутки на поверхности Солнца было зарегистрировано 17 мощных вспышек, относящихся к классу М и выше. Специалисты предупреждают, что текущий режим активности может смениться еще более мощными событиями класса Х.

До этого сообщалось, что первая сильная магнитная буря 2026 года вошла в число крупнейших геомагнитных событий XXI века. Явление, возникшее 18 января в результате солнечной вспышки класса X1.9, достигло уровня G4.7. Пик активности пришелся на 18–19 января.

солнце
вспышки
Земля
астрономы
РАН
