02 февраля 2026 в 05:42

На Солнце за одни сутки зафиксированы десятки мощных вспышек

ИКИ РАН: за сутки на Солнце зафиксировано 17 вспышек класса М и выше

Фото: Shutterstock/FOTODOM
За сутки на поверхности Солнца было зарегистрировано 17 мощных вспышек, относящихся к классу М и выше, сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Специалисты предупреждают, что текущий режим активности может смениться еще более мощными событиями класса Х.

На Солнце наблюдается исключительно интенсивный спам вспышками. За прошедшие сутки (по московскому времени) зарегистрировано 17 сильных вспышек — M уровень и выше, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что первая сильная магнитная буря 2026 года вошла в число крупнейших геомагнитных событий XXI века. Явление, возникшее 18 января в результате солнечной вспышки класса X1.9, достигло уровня G4.7. Пик активности пришелся на 18–19 января.

До этого ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что мощная магнитная буря способна вывести из строя искусственные спутники Земли. По его словам, геомагнитные возмущения также могут вызвать неполадки в функционировании магистральных электросетей.

