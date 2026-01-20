Стало известно, на чем отразится мощнейшая магнитная буря на Земле Ученый Эйсмонт: мощная магнитная буря может вывести из строя спутники

Мощная магнитная буря способна вывести из строя искусственные спутники Земли, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, геомагнитные возмущения также могут вызвать неполадки в функционировании магистральных электросетей.

Мощные магнитные бури сказываются на работе технических систем. Здесь наибольшая опасность, поэтому всегда нужно заранее готовиться к такого рода возмущениям магнитного поля Земли. Это приводит к наводкам в сетях магистральных линий электропередач, и могут быть аварии. Еще влияет на работу искусственных спутников Земли, которые несут какие-то функции. Они могут быть нарушены, причем серьезно, вплоть до выведения из строя. Есть режимы безопасной работы спутников, будем надеяться, что их успели в него перевести, — поделился Эйсмонт.

Он добавил, что магнитные бури также создают помехи в радиосвязи и навигации. По словам ученого, еще одним аспектом воздействия является изменение плотности атмосферы. Эйсмонт пояснил, что плотность может увеличиться до такой степени, что спутники будут заметно замедляться и в конечном итоге могут войти в атмосферу.

Ранее стало известно, что 20 января на Земле ожидается сильная магнитная буря. По мнению специалистов, ее сила может достичь уровня G3/G4. Причиной этого события стал выброс солнечной плазмы, который был замечен 18 января.