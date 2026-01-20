Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 12:47

Стало известно, на чем отразится мощнейшая магнитная буря на Земле

Ученый Эйсмонт: мощная магнитная буря может вывести из строя спутники

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мощная магнитная буря способна вывести из строя искусственные спутники Земли, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, геомагнитные возмущения также могут вызвать неполадки в функционировании магистральных электросетей.

Мощные магнитные бури сказываются на работе технических систем. Здесь наибольшая опасность, поэтому всегда нужно заранее готовиться к такого рода возмущениям магнитного поля Земли. Это приводит к наводкам в сетях магистральных линий электропередач, и могут быть аварии. Еще влияет на работу искусственных спутников Земли, которые несут какие-то функции. Они могут быть нарушены, причем серьезно, вплоть до выведения из строя. Есть режимы безопасной работы спутников, будем надеяться, что их успели в него перевести, — поделился Эйсмонт.

Он добавил, что магнитные бури также создают помехи в радиосвязи и навигации. По словам ученого, еще одним аспектом воздействия является изменение плотности атмосферы. Эйсмонт пояснил, что плотность может увеличиться до такой степени, что спутники будут заметно замедляться и в конечном итоге могут войти в атмосферу.

Ранее стало известно, что 20 января на Земле ожидается сильная магнитная буря. По мнению специалистов, ее сила может достичь уровня G3/G4. Причиной этого события стал выброс солнечной плазмы, который был замечен 18 января.

магнитные бури
ученые
космос
наука
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
