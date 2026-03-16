Православным напомнили, что нельзя делать в Евтропиев день Религиовед Фирсов: верующим нельзя ссориться и сквернословить в Евтропиев день

Верующим нельзя ссориться, сквернословить, хвастаться, врать и сплетничать в Евтропиев день, заявил 360.ru религиовед Сергей Фирсов. По его словам, считается, что такие действия, совершенные в этот период, могут обернуться против самого человека.

Этот день, как и любой день периода Великого поста, должен был быть связан с воздержанием, молитвой и внутренней сосредоточенностью. В Евтропиев день принято помогать близким и нуждающимся, — отметил Фирсов.

Он предостерег православных от выбрасывания мусора из дома в народный праздник — согласно поверью, это грозит бедностью и потерями. Эксперт также посоветовал отказаться от любых действий, связанных с долгами. Согласно преданиям, они также не принесут ничего хорошего в будущем.

Ранее священник Илья Савастьянов предупредил, что в период Великого поста категорически нельзя устраивать скандалы, конфликтовать, осуждать людей, сплетничать и прибегать к азартным играм. Под строгим запретом в это время находятся не только мясные и молочные продукты, но и алкоголь.