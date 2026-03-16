16 марта 2026 в 12:11

Православным напомнили, что нельзя делать в Евтропиев день

Религиовед Фирсов: верующим нельзя ссориться и сквернословить в Евтропиев день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верующим нельзя ссориться, сквернословить, хвастаться, врать и сплетничать в Евтропиев день, заявил 360.ru религиовед Сергей Фирсов. По его словам, считается, что такие действия, совершенные в этот период, могут обернуться против самого человека.

Этот день, как и любой день периода Великого поста, должен был быть связан с воздержанием, молитвой и внутренней сосредоточенностью. В Евтропиев день принято помогать близким и нуждающимся, — отметил Фирсов.

Он предостерег православных от выбрасывания мусора из дома в народный праздник — согласно поверью, это грозит бедностью и потерями. Эксперт также посоветовал отказаться от любых действий, связанных с долгами. Согласно преданиям, они также не принесут ничего хорошего в будущем.

Ранее священник Илья Савастьянов предупредил, что в период Великого поста категорически нельзя устраивать скандалы, конфликтовать, осуждать людей, сплетничать и прибегать к азартным играм. Под строгим запретом в это время находятся не только мясные и молочные продукты, но и алкоголь.

православные
праздники
верующие
общество
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
