10 апреля 2026 в 06:45

Россиянам рассказали о значении Светлой седмицы

Зампред ВРНС Иванов: в первый день Светлой седмицы ходят в гости к родственникам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В первый день Светлой седмицы православные христиане отправляются в гости к родственникам с пасхальными угощениями, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, этот период, также называемый Пасхальной или Красной седмицей, длится в 2026 году с 13 по 19 апреля и представляет собой одно непрерывное торжество в честь Воскресения Христова.

13 апреля, в первый понедельник после Пасхи, у православных христиан начинается Светлая седмица — неделя, когда РПЦ празднует Воскресение Христово как одно непрерывное торжество. Весь этот период, который называют также Пасхальной, Красной или Великой седмицей, длится с 13 по 19 апреля. В эти дни отменяется пост по средам и пятницам, в храмах остаются открытыми Царские врата. В светлый понедельник принято ходить в гости к родственникам с пасхальными угощениями, обмениваться куличами и крашеными яйцами, — сказал Иванов.

Он добавил, что во вторник и среду по традиции продолжаются народные гуляния, а в четверг верующие поминают усопших. По его словам, пятница неспроста называется Прощеной. Зампред ВРНС отметил, что в этот день следует просить прощения и самому отпускать обиды.

В светлую субботу верующим раздают артос — освященный пасхальный хлеб, символизирующий присутствие Христа, который принято хранить у икон и вкушать натощак. Светлая седмица завершается Фоминым воскресеньем — Антипасхой, — заключил Иванов.

Ранее викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) заявил, что главным признаком Второго Пришествия Христа является оскудение любви из-за роста беззакония. По его словам, именно об этом говорится в Священном Писании.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
