01 мая 2026 в 11:24

Россияне застряли на популярном курорте

Россияне более 17 часов не могут вылететь из Стамбула из-за поломки самолета

Десятки российских туристов не могут вылететь из Стамбула домой уже более 17 часов, сообщает Telegram-канал Baza. Причиной задержки стала неисправность самолета авиакомпании Southwind Airlines.

Как рассказали пассажиры, рейс в Москву должен был отправиться еще в 19:00, однако посадка так и не началась. Только к трем часам ночи представители перевозчика объяснили, что ожидание связано с технической неисправностью воздушного судна.

Лишь ближе к пяти утра, проведя в здании аэропорта более 10 часов, уставшие пассажиры дождались трансфера в отель. При этом информацию о новом времени вылета им пока не сообщили.

Ранее сотня россиян застряла на Кубе из-за проблем с вылетом неисправного самолета. Лайнер авиакомпании Conviasa должен был отправиться из Санкт-Петербурга в Варадеро 24 января, но рейс сначала перенесли на сутки, затем еще на один день.

До этого самолет, выполняющий рейс Пхукет — Барнаул, выполнил экстренную посадку в Китае. На борту воздушного судна находились 238 пассажиров. Позже появилась информация, что российская чартерная авиакомпания Azur Air разместит пассажиров в гостинице.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

