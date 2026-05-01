Россияне застряли на популярном курорте Россияне более 17 часов не могут вылететь из Стамбула из-за поломки самолета

Десятки российских туристов не могут вылететь из Стамбула домой уже более 17 часов, сообщает Telegram-канал Baza. Причиной задержки стала неисправность самолета авиакомпании Southwind Airlines.

Как рассказали пассажиры, рейс в Москву должен был отправиться еще в 19:00, однако посадка так и не началась. Только к трем часам ночи представители перевозчика объяснили, что ожидание связано с технической неисправностью воздушного судна.

Лишь ближе к пяти утра, проведя в здании аэропорта более 10 часов, уставшие пассажиры дождались трансфера в отель. При этом информацию о новом времени вылета им пока не сообщили.

Ранее сотня россиян застряла на Кубе из-за проблем с вылетом неисправного самолета. Лайнер авиакомпании Conviasa должен был отправиться из Санкт-Петербурга в Варадеро 24 января, но рейс сначала перенесли на сутки, затем еще на один день.

До этого самолет, выполняющий рейс Пхукет — Барнаул, выполнил экстренную посадку в Китае. На борту воздушного судна находились 238 пассажиров. Позже появилась информация, что российская чартерная авиакомпания Azur Air разместит пассажиров в гостинице.