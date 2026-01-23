В Аzur Air раскрыли судьбу пассажиров экстренно севшего в Китае самолета Аzur Air разместит в гостинице пассажиров экстренного севшего в Китае самолета

Российская чартерная авиакомпания Azur Air разместит пассажиров рейса Пхукет — Барнаул в гостинице после незапланированной посадки в Китае, сообщили в пресс-службе перевозчика. Самолету пришлось совершить вынужденную остановку в аэропорту Ланьчжоу.

Аzur Air разместит в гостинице пассажиров рейса ZF-2998 Пхукет — Барнаул, который ранее совершил незапланированную посадку в аэропорту Ланьчжоу, — сообщили представители авиакомпании.

По данным перевозчика, высадка пассажиров прошла штатно. Наземные службы готовятся к выдаче багажа. Для продолжения полета в Барнаул будет задействовано резервное воздушное судно.

Точное время вылета из Китая авиакомпания пообещала сообщить дополнительно. На весь период ожидания пассажирам будут предоставлены все необходимые услуги в соответствии с правилами, отметили в пресс-службе.

В Azur Air предупредили, что из-за инцидента возможны корректировки расписания других рейсов. В компании посоветовали пассажирам оставаться на связи с туроператорами для получения актуальной информации.

Самолет Boeing-757 авиакомпании Azur Air совершил незапланированную посадку на территории Китая после подачи сигнала бедствия. По одной из версий, причиной внештатной ситуации мог стать отказ одного из двигателей. Предварительно, воздушное судно сделало шесть кругов, прежде чем сесть в аэропорту Ланьчжоу.