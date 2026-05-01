Туроператор рассказал, как иностранцам избавиться от стереотипов о России

Поездки по России помогают иностранцам увидеть реальную жизнь страны и избавиться от стереотипов, заявил французский организатор туров Тома Родригез в интервью ТАСС. По его словам, путешествия показывают, что представления о РФ и СССР, распространенные в Европе, часто не соответствуют действительности.

Конечно, русские совершенно другие, есть плюсы и минусы, как в любой стране. Но это различие позволяет подвергнуть сомнению все, что мы могли узнать о России и СССР, — отметил Родригез.

Также он сообщил, что многих туристов привлекает элемент «приключения» и желание увидеть страну, находящуюся под санкциями. По его наблюдениям, некоторые обращают внимание даже на бытовые детали, чтобы убедиться, как функционирует повседневная жизнь. При этом он отметил, что поездки за природными достопримечательностями требуют больше усилий из-за расстояний и языкового барьера, поэтому чаще проходят с сопровождением.

