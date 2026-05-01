01 мая 2026 в 11:05

Туроператор рассказал, как иностранцам избавиться от стереотипов о России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Поездки по России помогают иностранцам увидеть реальную жизнь страны и избавиться от стереотипов, заявил французский организатор туров Тома Родригез в интервью ТАСС. По его словам, путешествия показывают, что представления о РФ и СССР, распространенные в Европе, часто не соответствуют действительности.

Конечно, русские совершенно другие, есть плюсы и минусы, как в любой стране. Но это различие позволяет подвергнуть сомнению все, что мы могли узнать о России и СССР, — отметил Родригез.

Также он сообщил, что многих туристов привлекает элемент «приключения» и желание увидеть страну, находящуюся под санкциями. По его наблюдениям, некоторые обращают внимание даже на бытовые детали, чтобы убедиться, как функционирует повседневная жизнь. При этом он отметил, что поездки за природными достопримечательностями требуют больше усилий из-за расстояний и языкового барьера, поэтому чаще проходят с сопровождением.

Ранее генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова заявила, что при отмене тура самим оператором деньги за путевку обязаны вернуть клиенту в полном объеме в срок до 90 дней. По словам директора, на практике средства часто приходят быстрее установленного законом срока.

Общество
путешествия
туры
иностранцы
