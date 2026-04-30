30 апреля 2026 в 14:16

Россиянам рассказали, как не потерять деньги за отмененную путевку

Турэксперт Кодякова: деньги за отмененную компанией путевку вернут за 90 дней

При отмене тура самим оператором деньги за путевку обязаны вернуть в полном объеме в срок до 90 дней, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, на практике средства часто приходят быстрее установленного законом срока.

Отмена тура — стресс для туриста и удар по бюджету, но закон на стороне путешественника. Главное — не паниковать и действовать четко. Если тур отменил оператор, деньги обязаны вернуть в полном объеме. Срок — до 90 дней, но на практике быстрее. Пишите претензию на имя туроператора, приложите договор, квитанции, подтверждение аннуляции. Отправьте заказным письмом с уведомлением или отдайте лично под отметку. Если через 10 дней нет ответа — жалуйтесь в Роспотребнадзор, — сказала Кодякова.

По ее словам, спорные ситуации лучше решать через суд, так как практика по таким делам складывается положительно для туристов. Она отметила, что выиграть процесс вполне реально, если правильно оформить все документы.

Если отказываетесь от тура сами, то штрафы зависят от срока. За 30 дней и более — потеряете только 1 тыс. рублей, за три-четыре дня — до 50% стоимости, за сутки — до 80%, в день вылета — 100%. Но есть уважительные причины: болезнь, смерть родственника. В таких случаях можно попробовать договориться без штрафа. Чек-лист документов для возврата: договор о реализации турпродукта, квитанция об оплате, приложение с программой тура, документ, подтверждающий аннуляцию. Спорные ситуации решаются через суд. Практика по такой категории дел положительная для туристов — выиграть реально, — заключила Кодякова.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что россияне не столкнутся летом с дефицитом авиабилетов в Турцию на фоне сокращения рейсов Turkish Airlines. По его словам, авиакомпании отменяют перелеты из-за падения спроса.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
