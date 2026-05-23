В Калифорнии из-за угрозы химического взрыва эвакуируют 40 тысяч человек

Власти калифорнийского округа Ориндж предписали экстренно эвакуировать около 40 тыс. жителей из-за масштабной аварии на промышленном предприятии, пишет The Guardian. Критическая ситуация возникла в городе Гарден-Гроув на заводе британской корпорации GKN Aerospace, где был поврежден клапан резервуара с легковоспламеняющимся метилметакрилатом.

Поврежденный резервуар начал активно выделять токсичный газ, что создало прямую угрозу разрушения конструкции или мощного воспламенения. Новые распоряжения местных властей о немедленном выезде граждан теперь охватывают жилые кварталы шести соседних городов.

Мы проводим эвакуацию, готовясь к двум вариантам развития событий: либо станция выйдет из строя, либо взорвется, — заявил журналистам начальник региональной пожарной охраны Крейг Кови.

В случае неблагоприятного исхода на прилегающую территорию может вылиться до семи тысяч галлонов крайне опасных химикатов. Специальные спасательные службы уже оперативно развернули защитные барьеры из песка для локализации возможного разлива жидких реагентов. Сейчас в Гарден-Гроув открыты два стационарных пункта временного размещения, однако около 15% местных жителей пока отказываются покидать свои дома.

