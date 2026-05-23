Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 08:47

В Калифорнии из-за угрозы химического взрыва эвакуируют 40 тысяч человек

The Guardian: 40 тыс. американцев эвакуируют из-за угрозы взрыва на заводе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти калифорнийского округа Ориндж предписали экстренно эвакуировать около 40 тыс. жителей из-за масштабной аварии на промышленном предприятии, пишет The Guardian. Критическая ситуация возникла в городе Гарден-Гроув на заводе британской корпорации GKN Aerospace, где был поврежден клапан резервуара с легковоспламеняющимся метилметакрилатом.

Поврежденный резервуар начал активно выделять токсичный газ, что создало прямую угрозу разрушения конструкции или мощного воспламенения. Новые распоряжения местных властей о немедленном выезде граждан теперь охватывают жилые кварталы шести соседних городов.

Мы проводим эвакуацию, готовясь к двум вариантам развития событий: либо станция выйдет из строя, либо взорвется, — заявил журналистам начальник региональной пожарной охраны Крейг Кови.

В случае неблагоприятного исхода на прилегающую территорию может вылиться до семи тысяч галлонов крайне опасных химикатов. Специальные спасательные службы уже оперативно развернули защитные барьеры из песка для локализации возможного разлива жидких реагентов. Сейчас в Гарден-Гроув открыты два стационарных пункта временного размещения, однако около 15% местных жителей пока отказываются покидать свои дома.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о нештатной ситуации во время 12-го испытательного полета ракеты-носителя Starship. Аномалия затронула ускоритель Super Heavy в момент его разворота над Мексиканским заливом. Его обломки упали в «опасную зону», однако данных о пострадавших или разрушениях на земле нет.

США
взрывы
Калифорния
заводы
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Обращаюсь к вам»: Симоньян пообещала помочь жертвам теракта в Старобельске
Евросоюз пригрозил Сербии из-за закупок китайского оружия
Раскрыты ключевые принципы цифровой гигиены
В ВСУ растет число инфицированных из-за полевого переливания крови
Евросоюз отклонил одну просьбу Лондона
МЧС привлекло дополнительные силы для разбора завалов в ЛНР
Сердючку уличили в эксплуатации русского языка
Белый дом на год продлил санкции против властей Белоруссии
Овчинский: пять новостроек по реновации появятся в Лосиноостровском
Масштабный пожар в НИИ сорвал всероссийский полумарафон
Силы ПВО предотвратили утреннюю атаку на Москву
Названы сроки, когда из-за жары вся Центральная Россия покроется степями
В Сети появилось душераздирающее видео спасения студентки в Старобельске
Открытое горение в здании иркутского НИИ ликвидировали
Стала известна программа визита Путина в Казахстан
Число погибших в результате аварии на шахте в Китае увеличилось
ВСУ выпустили по России почти 20 БПЛА за два часа
Володин раскрыл, для чего Европе нужна Украина
Судьба 11 студентов колледжа в Старобельске остается неизвестной
Володин предрек Зеленскому трибунал после атаки в Старобельске
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.