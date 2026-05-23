Актриса из «Наводнения» оценила положительно игру Ольги Бузовой в театре

Елена Борщева: Бузова подходит на роль Людочки в спектакле «Покровские ворота»

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Отсутствие актерского образования не мешает Ольге Бузовой играть на сцене, поделилась мнением в беседе с NEWS.ru актриса Елена Борщева. Звезда фильма «Наводнение» отметила, что Бузова вполне подходит на роль Людочки в постановке «Покровские ворота» театра Надежды Бабкиной. Ольга сможет достойно справляться с актерской задачей, если будет слушать наставления режиссера, считает собеседница.

Думаю, что при хорошей работе режиссера и желании актера — пусть даже не профессионального — может получиться хорошая работа. Мне было бы интересно посмотреть на Ольгу в «Покровских воротах», надо будет сходить, — высказалась Елена.

Вместе с тем Борщева заявила, что считает важным для артиста профильное образование. Сама Елена, по ее словам, после успеха в КВН и Comedy Woman и поняв, что мастерства не хватает, закончила Высшую школу сценических искусств Константина Райкина.

Когда ты пробуешься на какую-то роль и общаешься с режиссером, то сразу понятно, учился ты или нет [актерскому мастерству]. Но есть и одаренные люди, которые быстро обучаются и схватывают все на лету, — резюмировала Елена.

Ранее театральный критик Марина Райкина заявила, что появление Ольги Бузовой в премьерном спектакле «Покровские ворота» не вызвало ажиотажа у зрителей. Райкина напомнила, что в 2022 году певица сыграла в постановке МХАТа «Чудесный грузин». Тогда, по мнению критика, публика встречала ее теплее.

Елена Захарова скептически отнеслась к появлению Ольги Бузовой на театральной сцене. По мнению артистки, сейчас утверждают на роли тех, кто имеет больше подписчиков в соцсети.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
