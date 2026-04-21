Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 22:35

«У кого много подписчиков»: Захарова высказалась о Бузовой на сцене театра

Елена Захарова высказалась о выходе Ольги Бузовой на театральную сцену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Елена Захарова на премии журнала FB «Женщина года» в беседе с корреспондентом NEWS.ru заявила, что относится к театральным постановкам с актерами без высшего профильного образования скептически и подчеркнула важность многолетнего обучения в вузе. Профессия формируется годами, а не только за счет популярности или подписчиков, считает она. Так Захарова прокомментировала вопрос про спектакль в театре с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Всегда, к сожалению, скептически к этому отношусь, потому что я считаю, что люди не зря учатся. Кто-то четыре года, кто-то пять лет. <...> Понятно, что сейчас век блогеров, у кого много подписчиков, тот, как говорится, наверное, и привлекает публику, — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что Бузова присоединилась к актерскому составу спектакля «Покровские ворота» в МГАТ «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Телеведущая впервые сыграет в репертуарном спектакле, ей досталась роль Людочки.

До этого Бузова заявила, что после встречи с артистом Прохором Шаляпиным у нее изменилось отношение к работе и отдыху. Она призналась, что расслабленный ритм жизни коллеги заставил ее чаще задумываться о балансе сил и гармонии, хотя на рабочем графике это пока не отразилось.

Шоу-бизнес
театры
Ольга Бузова
актрисы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.