«У кого много подписчиков»: Захарова высказалась о Бузовой на сцене театра Елена Захарова высказалась о выходе Ольги Бузовой на театральную сцену

Актриса Елена Захарова на премии журнала FB «Женщина года» в беседе с корреспондентом NEWS.ru заявила, что относится к театральным постановкам с актерами без высшего профильного образования скептически и подчеркнула важность многолетнего обучения в вузе. Профессия формируется годами, а не только за счет популярности или подписчиков, считает она. Так Захарова прокомментировала вопрос про спектакль в театре с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Всегда, к сожалению, скептически к этому отношусь, потому что я считаю, что люди не зря учатся. Кто-то четыре года, кто-то пять лет. <...> Понятно, что сейчас век блогеров, у кого много подписчиков, тот, как говорится, наверное, и привлекает публику, — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что Бузова присоединилась к актерскому составу спектакля «Покровские ворота» в МГАТ «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Телеведущая впервые сыграет в репертуарном спектакле, ей досталась роль Людочки.

До этого Бузова заявила, что после встречи с артистом Прохором Шаляпиным у нее изменилось отношение к работе и отдыху. Она призналась, что расслабленный ритм жизни коллеги заставил ее чаще задумываться о балансе сил и гармонии, хотя на рабочем графике это пока не отразилось.