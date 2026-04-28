«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой Критик Райкина: зрители без энтузиазма отнеслись к Бузовой в спектакле Бабкиной

Появление блогера Ольги Бузовой в спектакле «Покровские ворота» театра Надежды Бабкиной не вызвало ажиотажа у зрителей, поделилась с NEWS.ru театральный критик Марина Райкина. Она добавила, что саму Надежду Георгиевну публика приняла намного теплее.

Народ без энтузиазма воспринял [Ольгу Бузову на сцене театра]. Во МХАТе на «Чудесном грузине» была большая группа поддержки, которая встречала ее овацией. Надежде Бабкиной досталось больше аплодисментов на выходе, чем Ольге Бузовой, — сказала Райкина.

Театральный критик уточнила, что была уверена в ажиотаже вокруг Бузовой на театральной цене, но этого не случилось. Эксперт предположила, что, возможно, фанаты Бузовой больше интересуются другими гранями ее творчества.

25 апреля Ольга Бузова сыграла Людочку в спектакле театра Надежды Бабкиной «Покровские ворота». Для театра это не новая постановка, она идет уже третий сезон. У Бузовой уже есть опыт игры на сцене, в 2022 году она сыграла в постановке МХАТа «Чудесный грузин», что вызвало большой общественный резонанс.

Ранее Бузова неожиданно сменила имидж и удивила поклонников возвращением к образу 2004 года. В социальных сетях она опубликовала свежие снимки, на которых предстала с блондом. Артистка напомнила, что именно в таком образе телезрители впервые увидели ее почти 22 года назад, когда стартовало реалити-шоу «Дом-2».