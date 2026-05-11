Филипенко признался, что использовал Бузову как «тренажер» Актер Филипенко назвал флирт с Бузовой на реалити-шоу игрой

Актер Антон Филипенко в интервью телеканалу «Москва 24» признался, что во время съемок реалити-шоу сознательно «тренировался» на Ольге Бузовой. По словам 41-летнего артиста, все его романтические жесты и знаки внимания в адрес телеведущей были частью спланированного сценария.

Я ж ловелас. Думал, можно здесь попробовать потренироваться на Оле. Это не было от чистого сердца, — сказал актер.

Участвуя в проекте «Звезды в Африке», Филипенко активно оказывал Ольге знаки внимания, принося ей цветы и делясь едой. Актер рассчитывал, что ведущая поддержит его «игру», создав дополнительную сюжетную линию для поднятия рейтингов передачи. Однако со временем Антон понял, что его шутка зашла далеко, а сама Ольга могла воспринять эти ухаживания слишком серьезно, и с сожалением констатировал, что затея оказалась неудачной.

