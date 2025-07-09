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09 июля 2025 в 11:35

Макрона уличили во флирте с принцессой

Макрон флиртовал с Кейт Миддлтон во время банкета в Британии

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Darryl Dyck/Global Look Press

Читатели таблоида Daily Mail уличили президента Франции Эммануэля Макрона во флирте с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время государственного мероприятия в Великобритании. В комментариях к материалу, посвященному банкету в честь визита лидера Пятой республики и его супруги Брижит, пользователи осудили то, как он вел себя в общении с женой принца Уильяма.

На приеме Макрон сидел рядом с Миддлтон, общался с ней и даже подмигнул. По мнению комментаторов, это было «отвратительное зрелище», а сам французский президент вел себя как «мерзавец».

Он производит впечатление очень подлого человека! — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что супруга президента Франции Брижит отказалась от помощи мужа при спуске с трапа самолета. Макрон подал жене руку, однако та не воспользовалась его поддержкой. Брижит решила спуститься «по-мужски» и самостоятельно покинула самолет. Одной рукой она держалась за поручень на выходе у воздушного судна, а другой придерживала длинное платье.

Прежде в Сети стали популярны мемы с Эммануэлем Макроном после того, как жена ударила его на публике. Этот неловкий момент в аэропорту мгновенно стал поводом для шуток.

Британия
Эммануэль Макрон
Франция
флирт
Кейт Миддлтон
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