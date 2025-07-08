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08 июля 2025 в 14:39

Жена унизила Макрона при выходе из самолета

Жена Макрона отказалась подать ему руку при выходе из самолета

Бриджит Макрон Бриджит Макрон Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга президента Франции Бриджит Макрон отказалась от помощи лидера страны Эммануэля Макрона при спуске с трапа самолета, передает The Guardian. Политик подал жене руку, однако та не воспользовалась его поддержкой.

Бриджит решила спуститься «по-мужски» и самостоятельно покинула самолет. Одной рукой она держалась за поручень на выходе у воздушного судна, а другой придерживала длинное платье.

Ранее в Сети стали популярны мемы с Эммануэлем Макроном после того, как жена ударила его на публике. Этот неловкий момент в аэропорту мгновенно стал поводом для шуток. Пользователи соцсетей проявили фантазию и создали множество насмешливых изображений. Так, появилась картинка, на которой высмеиваются навыки французского лидера в боксе.

Психолог Александр Кичаев заявил, что поведение Бриджит Макрон может быть связано с ролевыми БДСМ-играми пары высокопоставленных лиц, в которых первая леди Франции доминирует. По его словам, пощечина президенту страны во Вьетнаме указывает на потерю чувства уместности у Бриджит Макрон.

Брижит Макрон
Эммануэль Макрон
Франция
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