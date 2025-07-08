Жена унизила Макрона при выходе из самолета Жена Макрона отказалась подать ему руку при выходе из самолета

Супруга президента Франции Бриджит Макрон отказалась от помощи лидера страны Эммануэля Макрона при спуске с трапа самолета, передает The Guardian. Политик подал жене руку, однако та не воспользовалась его поддержкой.

Бриджит решила спуститься «по-мужски» и самостоятельно покинула самолет. Одной рукой она держалась за поручень на выходе у воздушного судна, а другой придерживала длинное платье.

Ранее в Сети стали популярны мемы с Эммануэлем Макроном после того, как жена ударила его на публике. Этот неловкий момент в аэропорту мгновенно стал поводом для шуток. Пользователи соцсетей проявили фантазию и создали множество насмешливых изображений. Так, появилась картинка, на которой высмеиваются навыки французского лидера в боксе.

Психолог Александр Кичаев заявил, что поведение Бриджит Макрон может быть связано с ролевыми БДСМ-играми пары высокопоставленных лиц, в которых первая леди Франции доминирует. По его словам, пощечина президенту страны во Вьетнаме указывает на потерю чувства уместности у Бриджит Макрон.