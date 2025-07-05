«Мои губы тянутся»: Батрутдинов о внучке экс-президента Узбекистана

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов рассказал, что поцеловал руку внучке первого президента Узбекистана Мариам Тилляевой на съемках реалити-шоу «Мастер игры», пишет StarHit. По словам Батрутдинова, при знакомстве с Тилляевой он почувствовал, что от нее исходит «добрая и светлая энергия». По этой причине он решил признаться блогерше в своих чувствах, когда они оказались вместе в одной машине.

Я человек простой, джентльмен, холостяк. Вижу женскую руку в своей руке — губы сами тянутся, — объяснил Батрутдинов.

Сама Тилляева призналась, что почувствовала себя некомфортно, так как не привыкла к такому общению с мужчинами. Позднее комик понял, что выбрал неправильную стратегию, так как девушка росла и воспитывалась «немного в других условиях».

До этого российский комик Гарик Харламов рассказал историю, как Батрутдинов едва не погиб в ходе исполнения фокуса. Комик согласился показать трюк, который помог ему организовать лично внук иллюзиониста Гарри Гудини. По замыслу, Тимура обматывали цепями и опускали вниз головой в колбу с водой — на глазах у зрителей. Однако в ходе выполнения фокуса что-то пошло не так, Батрутдинов посинел и начал захлебываться. Комик нажал на кнопку внутри колбы и смог спастись, слив всю воду.