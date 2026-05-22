Взрыв на нефтехимическом заводе в Венгрии: теракт, есть след Киева?

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в Венгрии, есть жертвы. Что там произошло, почему Киев подозревают в теракте, какие требования выдвинуло правительство Венгрии?

Что произошло в Венгрии, где взорвался НПЗ

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе корпорации MOL Group в венгерском городе Тисауйварош. При взрыве на предприятии MOL Petrolkémia как минимум один человек погиб, еще семь (по другим данным — девять) человек получили тяжелые ожоги.

Пожарные продолжают тушить объект. На поврежденном трубопроводе сохраняется факельное горение.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил в соцсетях, что взрыв произошел утром 22 мая на установке Olefin-1. Удар был мощным, в близлежащих домах выбиты окна.

Нефтехимический комплекс Olefin-1 производит этилен и пропилен, на основе которых производятся пластмассовые изделия. Основное сырье для производства олефинов — прямогонный бензин, большая часть которого поступает с Дунайского НПЗ в Сазхаломбатте; этот нефтеперерабатывающий завод MOL Group получал нефть из России по нефтепроводу «Дружба».

Входной пункт трубопровода «Дружба» на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Есть след Киева? Почему подозревают «привет от Зеленского»

В соцсетях немедленно распространились версии о возможности теракта со стороны Украины в Тисауйвароше.

«Привет от Зеленского!» — пишут в комментариях.

Ранее Венгрия неоднократно обвиняла Киев в попытках парализовать поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Страна оставалась в числе последних, наряду со Словакией, покупателей российской нефти в Европе. Вооруженные силы Украины неоднократно атаковали нефтепровод «Дружба» на российской территории. Кроме того, в Словакии и Венгрии подозревали спецслужбы Украины в попытках подорвать установки перекачки нефти на границе этих стран.

Официальная версия взрыва на заводе MOL Petrolkémia еще не названа. Мадьяр сообщил на официальной странице в соцсетях, что авария произошла во время перезапуска установки после технического обслуживания. Схожую версию назвали после серии взрывов на европейских НПЗ в октябре 2025 года.

Тогда утром 20 октября прогремел взрыв на НПЗ «Петробрази» к северу от столицы Румынии. В тот же день произошел пожар на НПЗ в венгерском городе Сазхаломбатта (откуда поступает бензин на MOL Petrolkémia). Затем ночью 22 октября СМИ сообщили о пожаре на НПЗ Slovnaft, который входит в венгерскую группу MOL Group, в столице Словакии Братиславе. Все эти заводы получали нефть по трубопроводу «Дружба».

Между тем накануне взрыва в Тисауйвароше премьер-министр Венгрии заявил, что Европа вновь начнет закупать российский газ.

Петер Мадьяр Фото: photonews.at/Georges Schne/IMAGO/Global Look Press

«Я полагаю, что когда конфликт закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», — объявил Мадьяр.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине должен быть разрешен путем заключения мирного соглашения «с реальными гарантиями безопасности».

Какой ультиматум выставил Киеву Мадьяр, где хочет встретиться с Зеленским

Мадьяр вступил на пост главы правительства Венгрии 9 мая после победы на выборах. Как отмечают СМИ, предполагалось, что его вступление на пост после поражения экс-премьер-министра Виктора Орбана снимет преграды к выделению Киеву европейского кредита в €90 млрд и началу процесса вступления Украины в Евросоюз.

Однако уже 18 мая новый премьер Венгрии выдвинул 11 жестких требований к Украине. Киев должен выполнить их, прежде чем Будапешт согласится на начало процесса вступления Украины в ЕС. Главным образом они касаются «венгерского вопроса»: положения и прав венгерского национального меньшинства в подконтрольном Украине Закарпатье. Будапешт требует, чтобы Киев отказался от жесткого навязывания украинского языка и культуры, разрешил преподавание на венгерском в школах, признал все населенные пункты в Закарпатье «традиционно венгерскими» и допустил создание венгерской фракции в Верховной раде.

Петер Мадьяр предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться для переговоров в закарпатском городе Берегово, где большинство населения — венгры. В Киеве не подтверждали готовность к встрече.

