23 октября 2025 в 14:10

Украина нанесла удар по «Дружбе»? Что известно, почему горят НПЗ в Европе

Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft недалеко от Братиславы Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft недалеко от Братиславы Фото: allOver/TPH/Global Look Press

Нефтеперерабатывающие заводы в Европе горят один за другим. Что случилось с НПЗ в Словакии, какие еще НПЗ сгорели, кто подозревает Украину?

Что известно о пожаре на НПЗ в Братиславе, это поджог или удар дрона?

Ночью 22 октября СМИ сообщили о пожаре на НПЗ в Братиславе. В соцсетях распространились фотографии с языками огня над городом.

Пожар, предположительно, произошел на нефтеперерабатывающем заводе компании Slovnaft, которая входит в венгерскую группу MOL Group. Завод в Братиславе считается одним из самых продвинутых в Европе и перерабатывал в день 124 тыс. баррелей нефти. Территория предприятия представляет собой целый город, сравнимый по размерам с районами Братиславы. На НПЗ перерабатывали нефть, поставляемую из России по нефтепроводу «Дружба».

К возгоранию немедленно оказалось приковано внимание СМИ и соцсетей, поскольку до этого, 20 октября, произошли пожары на НПЗ в венгерском городе Сазхаломбатта (также известен как Бата) и на НПЗ Petrotel Lukoil в румынском городе Плоешти. Все эти НПЗ получали нефть из России по нефтепроводу «Дружба».

Серия пожаров немедленно вызвала подозрение в диверсиях со стороны Украины. Кроме того, всего за несколько часов до пожара в Братиславе глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что беспилотники ВСУ нанесут новый удар по «Дружбе», через которую Венгрия получает нефть. Так он ответил в соцсети X (бывший Twitter) своему коллеге Петеру Сийярто.

«Я надеюсь, что ваш храбрый соотечественник, майор Мадьяр, наконец-то преуспеет в уничтожении нефтепровода, который питает военную машину Путина», — объявил польский министр.

«Недолго догадаться, что так киевские шестерки Вашингтона выполняют задачу руководства США по окончательному разрыву энергетических связей России и ЕС, чтобы сами Штаты стали перекупами и транзитерами наших углеводородов», — высказался автор Telegram-канала «Два майора».

Нефтеперерабатывающий завод компании Slovnaft Нефтеперерабатывающий завод компании Slovnaft Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Что произошло на НПЗ в Словакии, Венгрии и Румынии

К утру 23 октября словацкая Slovnaft опровергла информацию о пожаре на заводе в Братиславе.

«На нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft не произошло никаких чрезвычайных событий. Все работы идут по плану», — объявила представитель компании.

В соцсетях жители Братиславы подчеркивают, что регулярно видят факелы огня над НПЗ: это процедура пережигания излишков этилена.

Между тем в Венгрии официально подтвердили пожар на НПЗ «Дунай» в Бате. Переработка нефти приостановлена, ведется расследование причин взрыва и пожара. В компании MOL подчеркнули, что пока не видят признаков диверсии или внешнего вмешательства. Уцелевшие установки НПЗ постепенно возобновят работу.

MOL оценивает объемы переработки на НПЗ «Дунай» в 165 тыс. баррелей в день. Основную часть сырья обеспечивала Россия по нефтепроводу «Дружба». Премьер-министр Виктор Орбан объявил о начале полномасштабного расследования и подчеркнул, что дефицита топлива в стране не будет.

Первый взрыв утром 20 октября произошел на НПЗ «Петробрази» в городе Плоешти к северу от Бухареста. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Румынии. Hungarian Conservative пишет, что взрыв не был связан с пожаром и произошел во время ремонта системы промышленной канализации. Пострадал один человек.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Фото: Str/Xinhua/Global Look Press

Как Украина атакует нефтепровод «Дружба», кто под ударом

Ранее ВСУ целенаправленно атаковали нефтепровод «Дружба» на российской территории. Так, в ходе крупной утечки секретных документов Пентагона в апреле 2023 года стало известно, что предложение атаковать «Дружбу», чтобы «уничтожить промышленность Венгрии», выдвинул президент Украины Владимир Зеленский.

В ноябре — декабре 2024 года в Словакии и Венгрии получили информацию о подготовке терактов на южной ветке трубопровода «Дружба». Россия является важнейшим источником нефти для этих стран, не имеющих выхода к морю.

В 2025 году беспилотники ВСУ неоднократно атаковали «Дружбу». Под ударом оказались объекты в Орловской и Брянской областях, в том числе станция перекачки «Унеча».

Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров заявил NEWS.ru, что Украина продолжит атаковать нефтепровод «Дружба», чтобы подорвать поставки из России.

«„Северный поток“ взорвали. Нависла угроза и над „Турецким потоком“. Украина будет делать все, чтобы испортить отношения и перекрыть все возможные ресурсы, которые поступают из России, — газовые или нефтяные, — чтобы ослабить Венгрию», — указал Гончаров.

Валентин Меликов
В. Меликов
