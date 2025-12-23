Орбан раскрыл, как в Европе относятся к конфликту на Украине

Отношение к конфликту на Украине в Западной Европе меняется, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. Политик отметил, что переговоры России и США могут привести к прекращению огня и даже к установлению прочного мира с участием Киева.

Тем временем в Западной Европе рушится большая ложь: финансирование этой войны действительно сопряжено с финансовыми издержками. По мере поступления законопроектов общественное мнение меняется, — отметил глава правительства.

Премьер Венгрии добавил, что люди, а не элиты остановят Европу от вступления в конфликт. При этом Будапешт не раз выступал против антироссийских санкций, которые страны ЕС ввели на фоне начала СВО на Украине.

Ранее Орбан на антивоенном митинге с участием активистов партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» раскритиковал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас за попытки обострить конфликт с Москвой. Политик сравнил ее с Наполеоном и Гитлером, высмеяв традиции нападать на Россию.

Также Орбан называл способ укрепить Украину. Единственным вариантом он счел положить конец продолжающемуся в стране конфликту. Боевые действия, убежден Орбан, ослабляют Киев с каждым днем.