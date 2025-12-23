Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 15:45

Орбан раскрыл, как в Европе относятся к конфликту на Украине

Орбан заявил, что у европейцев меняется отношение к конфликту на Украине

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Отношение к конфликту на Украине в Западной Европе меняется, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. Политик отметил, что переговоры России и США могут привести к прекращению огня и даже к установлению прочного мира с участием Киева.

Тем временем в Западной Европе рушится большая ложь: финансирование этой войны действительно сопряжено с финансовыми издержками. По мере поступления законопроектов общественное мнение меняется, — отметил глава правительства.

Премьер Венгрии добавил, что люди, а не элиты остановят Европу от вступления в конфликт. При этом Будапешт не раз выступал против антироссийских санкций, которые страны ЕС ввели на фоне начала СВО на Украине.

Ранее Орбан на антивоенном митинге с участием активистов партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» раскритиковал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас за попытки обострить конфликт с Москвой. Политик сравнил ее с Наполеоном и Гитлером, высмеяв традиции нападать на Россию.

Также Орбан называл способ укрепить Украину. Единственным вариантом он счел положить конец продолжающемуся в стране конфликту. Боевые действия, убежден Орбан, ослабляют Киев с каждым днем.

Венгрия
Виктор Орбан
Украина
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт объяснил, кто получит 13-ю зарплату до конца года
Составлен список звезд, чья карьера разрушилась в 2025 году
Военэксперт назвал цель создания США новейших кораблей «золотого флота»
Раскрыты причины задержания Греты Тунберг в Лондоне
«Борьба с верой»: в РПЦ о намерении изменить даты праздников на Украине
Рютте посоветовал европейцам положиться на «американский ядерный зонтик»
Генконсульство вышло на связь после сообщений о пожаре на российском судне
Россиянин устроил расправу над женой перед маленьким сыном
Юрист ответила, что грозит аферистам за продажу фейковых туров в Дагестан
В России расследуют скандальное дело об убийстве военного украинцем
Российских юниоров допустили еще к одним мировым турнирам
От хрущевки до бизнес-класса: как меняются требования к окнам
Назван самый мощный укрепрайон ВСУ на Запорожском направлении
Первоклассник чуть не умер дома из-за одного печенья
Инвалида без рук и ноги искусали клопы в тюрьме
Москвичка купила фейковый тур и осталась без путешествия на день рождения
Бастрыкин хочет выпустить обвиненную в домогательствах учительницу
Врач рассказал о ключевых ошибках при оказании первой помощи зимой
Завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн» подвел итоги 2025 года
Названа дата встречи Путина с крупным бизнесом
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.