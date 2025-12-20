«Великие традиции»: Орбан высмеял заявления Каллас о России Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за нападок на Россию

Премьер-министр Виктор Орбан на антивоенном митинге с участием активистов партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» резко раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за ее попытки обострить конфликт с Москвой, передает телеканал М1. Он сравнил ее с Наполеоном и Гитлером, а также высмеял «великие» европейские традиции нападать на Россию.

Ведь Россию уже пытались атаковать — например, Наполеон, не так ли? И Гитлер. У них это не получилось. А теперь Кае Каллас это, конечно, удастся, — подчеркнул премьер.

Ранее Орбан отметил, что использование российских активов для поддержки Украины с самого начала являлось юридически несостоятельной идеей. Он назвал концепцию «репарационного кредита» за счет этих средств изначально нежизнеспособной.

Позже представитель МИД России Мария Захарова оценила позицию Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо по активам. Дипломат уточнила, что политики учитывают последствия шагов Европы по замороженным средствам, понимая их деструктивный характер.







