Захарова оценила позицию Орбана и Фицо по активам России Захарова: Орбан и Фицо учитывают последствия шагов Европы по российским активам

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо учитывают последствия шагов Европы по российским активам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат в эфире радио Sputnik отметила, что политики понимают их деструктивность, в отличие от других лидеров Запада. Она сравнила их с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

В тот момент, когда Орбан, Фицо и иже с ними бьют в набат и пытаются разбудить общественность Западной Европы, <...>, если они совершат этот самый коллективный акт воровства на глазах у всего мира, то такие люди, как Сикорский, делают все, чтобы не выводить из спячки, — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что граждан Западной Европы, в частности Польши, пытаются сохранять в этом состоянии. По словам Захаровой, власти этих стран делают все, чтобы люди не включали мозги, обещая им все самое лучшее.

Ранее власти Китая решили поддержать Россию в ситуации с замороженными активами. Представитель МИД КНР Го Цзякунь отметил, что Пекин выступает против любых односторонних действий, которые нарушают международное право.